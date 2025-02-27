CotationsSections
Devises / SCHB
SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF

25.81 USD 0.02 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCHB a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.72 et à un maximum de 25.87.

Suivez la dynamique Schwab U.S. Broad Market ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SCHB aujourd'hui ?

L'action Schwab U.S. Broad Market ETF est cotée à 25.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.08%, a clôturé hier à 25.79 et son volume d'échange a atteint 1683. Le graphique en temps réel du cours de SCHB présente ces mises à jour.

L'action Schwab U.S. Broad Market ETF verse-t-elle des dividendes ?

Schwab U.S. Broad Market ETF est actuellement valorisé à 25.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHB.

Comment acheter des actions SCHB ?

Vous pouvez acheter des actions Schwab U.S. Broad Market ETF au cours actuel de 25.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.81 ou de 26.11, le 1683 et le -0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SCHB ?

Investir dans Schwab U.S. Broad Market ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.52 - 25.87 et le prix actuel 25.81. Beaucoup comparent 0.82% et 19.55% avant de passer des ordres à 25.81 ou 26.11. Consultez le graphique du cours de SCHB en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab U.S. Broad Market ETF ?

Le cours le plus élevé de Schwab U.S. Broad Market ETF l'année dernière était 25.87. Au cours de 18.52 - 25.87, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.79 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab U.S. Broad Market ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab U.S. Broad Market ETF ?

Le cours le plus bas de Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) sur l'année a été 18.52. Sa comparaison avec 25.81 et 18.52 - 25.87 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHB sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SCHB a-t-elle été divisée ?

Schwab U.S. Broad Market ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.79 et 16.73% après les opérations sur titres.

Range quotidien
25.72 25.87
Range Annuel
18.52 25.87
Clôture Précédente
25.79
Ouverture
25.86
Bid
25.81
Ask
26.11
Plus Bas
25.72
Plus Haut
25.87
Volume
1.683 K
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
0.82%
Changement à 6 Mois
19.55%
Changement Annuel
16.73%
