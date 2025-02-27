クォートセクション
通貨 / SCHB
SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF

25.83 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCHBの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.80の安値と25.98の高値で取引されました。

Schwab U.S. Broad Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SCHB株の現在の価格は？

Schwab U.S. Broad Market ETFの株価は本日25.83です。25.80 - 25.98内で取引され、前日の終値は25.83、取引量は2624に達しました。SCHBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Schwab U.S. Broad Market ETFの株は配当を出しますか？

Schwab U.S. Broad Market ETFの現在の価格は25.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.82%やUSDにも注目します。SCHBの動きはライブチャートで確認できます。

SCHB株を買う方法は？

Schwab U.S. Broad Market ETFの株は現在25.83で購入可能です。注文は通常25.83または26.13付近で行われ、2624や-0.15%が市場の動きを示します。SCHBの最新情報はライブチャートで確認できます。

SCHB株に投資する方法は？

Schwab U.S. Broad Market ETFへの投資では、年間の値幅18.52 - 25.98と現在の25.83を考慮します。注文は多くの場合25.83や26.13で行われる前に、0.90%や19.64%と比較されます。SCHBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Schwab U.S. Broad Market ETFの株の最高値は？

Schwab U.S. Broad Market ETFの過去1年の最高値は25.98でした。18.52 - 25.98内で株価は大きく変動し、25.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab U.S. Broad Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Schwab U.S. Broad Market ETFの株の最低値は？

Schwab U.S. Broad Market ETF(SCHB)の年間最安値は18.52でした。現在の25.83や18.52 - 25.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHBの動きはライブチャートで確認できます。

SCHBの株式分割はいつ行われましたか？

Schwab U.S. Broad Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.83、16.82%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.80 25.98
1年のレンジ
18.52 25.98
以前の終値
25.83
始値
25.87
買値
25.83
買値
26.13
安値
25.80
高値
25.98
出来高
2.624 K
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.90%
6ヶ月の変化
19.64%
1年の変化
16.82%
04 10月, 土曜日