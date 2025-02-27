- 概要
SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF
SCHBの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.80の安値と25.98の高値で取引されました。
Schwab U.S. Broad Market ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SCHB株の現在の価格は？
Schwab U.S. Broad Market ETFの株価は本日25.83です。25.80 - 25.98内で取引され、前日の終値は25.83、取引量は2624に達しました。SCHBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Schwab U.S. Broad Market ETFの株は配当を出しますか？
Schwab U.S. Broad Market ETFの現在の価格は25.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.82%やUSDにも注目します。SCHBの動きはライブチャートで確認できます。
SCHB株を買う方法は？
Schwab U.S. Broad Market ETFの株は現在25.83で購入可能です。注文は通常25.83または26.13付近で行われ、2624や-0.15%が市場の動きを示します。SCHBの最新情報はライブチャートで確認できます。
SCHB株に投資する方法は？
Schwab U.S. Broad Market ETFへの投資では、年間の値幅18.52 - 25.98と現在の25.83を考慮します。注文は多くの場合25.83や26.13で行われる前に、0.90%や19.64%と比較されます。SCHBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. Broad Market ETFの株の最高値は？
Schwab U.S. Broad Market ETFの過去1年の最高値は25.98でした。18.52 - 25.98内で株価は大きく変動し、25.83と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab U.S. Broad Market ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. Broad Market ETFの株の最低値は？
Schwab U.S. Broad Market ETF(SCHB)の年間最安値は18.52でした。現在の25.83や18.52 - 25.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHBの動きはライブチャートで確認できます。
SCHBの株式分割はいつ行われましたか？
Schwab U.S. Broad Market ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.83、16.82%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.83
- 始値
- 25.87
- 買値
- 25.83
- 買値
- 26.13
- 安値
- 25.80
- 高値
- 25.98
- 出来高
- 2.624 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.90%
- 6ヶ月の変化
- 19.64%
- 1年の変化
- 16.82%