SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF
Der Wechselkurs von SCHB hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.80 bis zu einem Hoch von 25.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab U.S. Broad Market ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SCHB News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SCHB heute?
Die Aktie von Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) notiert heute bei 25.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.80 - 25.98 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.83 und das Handelsvolumen erreichte 2624. Das Live-Chart von SCHB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SCHB Dividenden?
Schwab U.S. Broad Market ETF wird derzeit mit 25.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.82% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SCHB zu verfolgen.
Wie kaufe ich SCHB-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) zum aktuellen Kurs von 25.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.83 oder 26.13 platziert, während 2624 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SCHB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SCHB-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab U.S. Broad Market ETF müssen die jährliche Spanne 18.52 - 25.98 und der aktuelle Kurs 25.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.90% und 19.64%, bevor sie Orders zu 25.83 oder 26.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SCHB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Broad Market ETF?
Der höchste Kurs von Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) im vergangenen Jahr lag bei 25.98. Innerhalb von 18.52 - 25.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab U.S. Broad Market ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Broad Market ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) im Laufe des Jahres betrug 18.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.83 und der Spanne 18.52 - 25.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SCHB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SCHB statt?
Schwab U.S. Broad Market ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.83 und 16.82% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.83
- Eröffnung
- 25.87
- Bid
- 25.83
- Ask
- 26.13
- Tief
- 25.80
- Hoch
- 25.98
- Volumen
- 2.624 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.90%
- 6-Monatsänderung
- 19.64%
- Jahresänderung
- 16.82%