SCHB: Schwab U.S. Broad Market ETF

25.83 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SCHB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.80和高点25.98进行交易。

关注Schwab U.S. Broad Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

SCHB新闻

常见问题解答

SCHB股票今天的价格是多少？

Schwab U.S. Broad Market ETF股票今天的定价为25.83。它在25.80 - 25.98范围内交易，昨天的收盘价为25.83，交易量达到2624。SCHB的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab U.S. Broad Market ETF股票是否支付股息？

Schwab U.S. Broad Market ETF目前的价值为25.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.82%和USD。实时查看图表以跟踪SCHB走势。

如何购买SCHB股票？

您可以以25.83的当前价格购买Schwab U.S. Broad Market ETF股票。订单通常设置在25.83或26.13附近，而2624和-0.15%显示市场活动。立即关注SCHB的实时图表更新。

如何投资SCHB股票？

投资Schwab U.S. Broad Market ETF需要考虑年度范围18.52 - 25.98和当前价格25.83。许多人在以25.83或26.13下订单之前，会比较0.90%和。实时查看SCHB价格图表，了解每日变化。

Schwab U.S. Broad Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab U.S. Broad Market ETF的最高价格是25.98。在18.52 - 25.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab U.S. Broad Market ETF的绩效。

Schwab U.S. Broad Market ETF股票的最低价格是多少？

Schwab U.S. Broad Market ETF（SCHB）的最低价格为18.52。将其与当前的25.83和18.52 - 25.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCHB股票是什么时候拆分的？

Schwab U.S. Broad Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.83和16.82%中可见。

日范围
25.80 25.98
年范围
18.52 25.98
前一天收盘价
25.83
开盘价
25.87
卖价
25.83
买价
26.13
最低价
25.80
最高价
25.98
交易量
2.624 K
日变化
0.00%
月变化
0.90%
6个月变化
19.64%
年变化
16.82%
04 十月, 星期六