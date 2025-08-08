Moedas / SBAC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SBAC: SBA Communications Corporation - Class A
198.25 USD 1.13 (0.57%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SBAC para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 197.04 e o mais alto foi 198.63.
Veja a dinâmica do par de moedas SBA Communications Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBAC Notícias
- KeyBanc eleva preço-alvo das ações da SBA Communications para US$ 325
- SBA Communications stock price target raised to $325 from $280 at KeyBanc
- Buy The Dip: 2 REITs Selling At Fire-Sale Prices
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- SBA Communications at Goldman Sachs Conference: Strategic Stability and Growth
- SBA Communications Corporation (SBAC) Presents at Goldman Sachs
- SBA Communications stock hits 52-week low at $192.55
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- SBA Communications Corporation (SBAC) Presents at Bank of America 2025 Media
- Echostar EVP, CFO Orban sells $3m in shares after option exercise
- The Calm Before The Cut
- Important Warning To REIT Investors
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- AT&T News Incorrectly Worries Investors About SBA Communications (NASDAQ:SBAC)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Echostar stock price target raised to $67 from $28 at TD Cowen
- SBA Communications stock rating downgraded by BofA on AT&T spectrum deal
- The More It Drops, The More I Buy
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Stock Market News for Aug 19, 2025
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Mizuho raises Consolidated Edison stock price target to $112 on solid earnings
Faixa diária
197.04 198.63
Faixa anual
186.89 252.64
- Fechamento anterior
- 199.38
- Open
- 198.40
- Bid
- 198.25
- Ask
- 198.55
- Low
- 197.04
- High
- 198.63
- Volume
- 269
- Mudança diária
- -0.57%
- Mudança mensal
- -2.17%
- Mudança de 6 meses
- -9.79%
- Mudança anual
- -17.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh