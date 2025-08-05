КотировкиРазделы
Валюты / SBAC
Назад в Рынок акций США

SBAC: SBA Communications Corporation - Class A

199.18 USD 1.13 (0.57%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SBAC за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 197.19, а максимальная — 199.83.

Следите за динамикой SBA Communications Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SBAC

Дневной диапазон
197.19 199.83
Годовой диапазон
186.89 252.64
Предыдущее закрытие
198.05
Open
198.16
Bid
199.18
Ask
199.48
Low
197.19
High
199.83
Объем
2.288 K
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
-1.71%
6-месячное изменение
-9.37%
Годовое изменение
-17.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.