Валюты / SBAC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SBAC: SBA Communications Corporation - Class A
199.18 USD 1.13 (0.57%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBAC за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 197.19, а максимальная — 199.83.
Следите за динамикой SBA Communications Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SBAC
- Buy The Dip: 2 REITs Selling At Fire-Sale Prices
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- SBA Communications at Goldman Sachs Conference: Strategic Stability and Growth
- SBA Communications Corporation (SBAC) Presents at Goldman Sachs
- SBA Communications stock hits 52-week low at $192.55
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- SBA Communications Corporation (SBAC) Presents at Bank of America 2025 Media
- Echostar EVP, CFO Orban sells $3m in shares after option exercise
- The Calm Before The Cut
- Important Warning To REIT Investors
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- AT&T News Incorrectly Worries Investors About SBA Communications (NASDAQ:SBAC)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Echostar stock price target raised to $67 from $28 at TD Cowen
- SBA Communications stock rating downgraded by BofA on AT&T spectrum deal
- The More It Drops, The More I Buy
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Stock Market News for Aug 19, 2025
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Mizuho raises Consolidated Edison stock price target to $112 on solid earnings
- Ave Maria Rising Dividend Fund Q2 2025 Commentary (AVEDX)
- SBAC Q2 AFFO Beats Estimates, Revenues Improve Y/Y, '25 View Raised
Дневной диапазон
197.19 199.83
Годовой диапазон
186.89 252.64
- Предыдущее закрытие
- 198.05
- Open
- 198.16
- Bid
- 199.18
- Ask
- 199.48
- Low
- 197.19
- High
- 199.83
- Объем
- 2.288 K
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- -1.71%
- 6-месячное изменение
- -9.37%
- Годовое изменение
- -17.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.