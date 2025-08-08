통화 / SBAC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SBAC: SBA Communications Corporation - Class A
199.10 USD 0.28 (0.14%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SBAC 환율이 오늘 0.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 198.39이고 고가는 200.52이었습니다.
SBA Communications Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBAC News
- SBA 커뮤니케이션즈, 목표 주가 325달러로 상향
- SBA Communications stock price target raised to $325 from $280 at KeyBanc
- Buy The Dip: 2 REITs Selling At Fire-Sale Prices
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- SBA Communications at Goldman Sachs Conference: Strategic Stability and Growth
- SBA Communications Corporation (SBAC) Presents at Goldman Sachs
- SBA Communications stock hits 52-week low at $192.55
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- SBA Communications Corporation (SBAC) Presents at Bank of America 2025 Media
- Echostar EVP, CFO Orban sells $3m in shares after option exercise
- The Calm Before The Cut
- Important Warning To REIT Investors
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- AT&T News Incorrectly Worries Investors About SBA Communications (NASDAQ:SBAC)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Echostar stock price target raised to $67 from $28 at TD Cowen
- SBA Communications stock rating downgraded by BofA on AT&T spectrum deal
- The More It Drops, The More I Buy
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Stock Market News for Aug 19, 2025
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Mizuho raises Consolidated Edison stock price target to $112 on solid earnings
일일 변동 비율
198.39 200.52
년간 변동
186.89 252.64
- 이전 종가
- 198.82
- 시가
- 199.35
- Bid
- 199.10
- Ask
- 199.40
- 저가
- 198.39
- 고가
- 200.52
- 볼륨
- 2.450 K
- 일일 변동
- 0.14%
- 월 변동
- -1.75%
- 6개월 변동
- -9.41%
- 년간 변동율
- -17.30%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K