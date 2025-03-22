- Visão do mercado
SABA: Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia
A taxa do SABA para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.97 e o mais alto foi 9.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SABA hoje?
Hoje Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia (SABA) está avaliado em 8.99. O instrumento é negociado dentro de 8.97 - 9.04, o fechamento de ontem foi 8.97, e o volume de negociação atingiu 126. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SABA em tempo real.
As ações de Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia pagam dividendos?
Atualmente Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia está avaliado em 8.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.41% e USD. Monitore os movimentos de SABA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SABA?
Você pode comprar ações de Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia (SABA) pelo preço atual 8.99. Ordens geralmente são executadas perto de 8.99 ou 9.29, enquanto 126 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SABA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SABA?
Investir em Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia envolve considerar a faixa anual 7.72 - 9.43 e o preço atual 8.99. Muitos comparam -1.21% e 2.98% antes de enviar ordens em 8.99 ou 9.29. Estude as mudanças diárias de preço de SABA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Saba Capital Income & Opportunities Fund II?
O maior preço de Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) no último ano foi 9.43. As ações oscilaram bastante dentro de 7.72 - 9.43, e a comparação com 8.97 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Saba Capital Income & Opportunities Fund II?
O menor preço de Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) no ano foi 7.72. A comparação com o preço atual 8.99 e 7.72 - 9.43 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SABA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SABA?
No passado Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.97 e 4.41% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 8.97
- Open
- 9.01
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.97
- High
- 9.04
- Volume
- 126
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- -1.21%
- Mudança de 6 meses
- 2.98%
- Mudança anual
- 4.41%