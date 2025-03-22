- Aperçu
SABA: Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia
Le taux de change de SABA a changé de -0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.06 et à un maximum de 9.10.
Suivez la dynamique Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SABA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SABA aujourd'hui ?
L'action Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia est cotée à 9.08 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.22%, a clôturé hier à 9.10 et son volume d'échange a atteint 107. Le graphique en temps réel du cours de SABA présente ces mises à jour.
L'action Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia verse-t-elle des dividendes ?
Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia est actuellement valorisé à 9.08. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.46% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SABA.
Comment acheter des actions SABA ?
Vous pouvez acheter des actions Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia au cours actuel de 9.08. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.08 ou de 9.38, le 107 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SABA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SABA ?
Investir dans Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.72 - 9.43 et le prix actuel 9.08. Beaucoup comparent -0.22% et 4.01% avant de passer des ordres à 9.08 ou 9.38. Consultez le graphique du cours de SABA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Saba Capital Income & Opportunities Fund II ?
Le cours le plus élevé de Saba Capital Income & Opportunities Fund II l'année dernière était 9.43. Au cours de 7.72 - 9.43, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Saba Capital Income & Opportunities Fund II ?
Le cours le plus bas de Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) sur l'année a été 7.72. Sa comparaison avec 9.08 et 7.72 - 9.43 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SABA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SABA a-t-elle été divisée ?
Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.10 et 5.46% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.10
- Ouverture
- 9.10
- Bid
- 9.08
- Ask
- 9.38
- Plus Bas
- 9.06
- Plus Haut
- 9.10
- Volume
- 107
- Changement quotidien
- -0.22%
- Changement Mensuel
- -0.22%
- Changement à 6 Mois
- 4.01%
- Changement Annuel
- 5.46%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M