SABA: Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia
Der Wechselkurs von SABA hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.97 bis zu einem Hoch von 9.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SABA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SABA heute?
Die Aktie von Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia (SABA) notiert heute bei 8.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 8.97 - 9.04 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.97 und das Handelsvolumen erreichte 126. Das Live-Chart von SABA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SABA Dividenden?
Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia wird derzeit mit 8.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.41% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SABA zu verfolgen.
Wie kaufe ich SABA-Aktien?
Sie können Aktien von Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia (SABA) zum aktuellen Kurs von 8.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.99 oder 9.29 platziert, während 126 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SABA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SABA-Aktien?
Bei einer Investition in Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia müssen die jährliche Spanne 7.72 - 9.43 und der aktuelle Kurs 8.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.21% und 2.98%, bevor sie Orders zu 8.99 oder 9.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SABA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Saba Capital Income & Opportunities Fund II?
Der höchste Kurs von Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) im vergangenen Jahr lag bei 9.43. Innerhalb von 7.72 - 9.43 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Saba Capital Income & Opportunities Fund II?
Der niedrigste Kurs von Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) im Laufe des Jahres betrug 7.72. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.99 und der Spanne 7.72 - 9.43 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SABA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SABA statt?
Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.97 und 4.41% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.97
- Eröffnung
- 9.01
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Tief
- 8.97
- Hoch
- 9.04
- Volumen
- 126
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- -1.21%
- 6-Monatsänderung
- 2.98%
- Jahresänderung
- 4.41%