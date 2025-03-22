КотировкиРазделы
SABA
SABA: Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia

8.99 USD 0.02 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SABA за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.97, а максимальная — 9.04.

Следите за динамикой Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SABA сегодня?

Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia (SABA) сегодня оценивается на уровне 8.99. Инструмент торгуется в пределах 8.97 - 9.04, вчерашнее закрытие составило 8.97, а торговый объем достиг 126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SABA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia?

Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia в настоящее время оценивается в 8.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.41% и USD. Отслеживайте движения SABA на графике в реальном времени.

Как купить акции SABA?

Вы можете купить акции Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia (SABA) по текущей цене 8.99. Ордера обычно размещаются около 8.99 или 9.29, тогда как 126 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SABA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SABA?

Инвестирование в Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia предполагает учет годового диапазона 7.72 - 9.43 и текущей цены 8.99. Многие сравнивают -1.21% и 2.98% перед размещением ордеров на 8.99 или 9.29. Изучайте ежедневные изменения цены SABA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Saba Capital Income & Opportunities Fund II?

Самая высокая цена Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) за последний год составила 9.43. Акции заметно колебались в пределах 7.72 - 9.43, сравнение с 8.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Saba Capital Income & Opportunities Fund II?

Самая низкая цена Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) за год составила 7.72. Сравнение с текущими 8.99 и 7.72 - 9.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SABA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SABA?

В прошлом Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.97 и 4.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.97 9.04
Годовой диапазон
7.72 9.43
Предыдущее закрытие
8.97
Open
9.01
Bid
8.99
Ask
9.29
Low
8.97
High
9.04
Объем
126
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
-1.21%
6-месячное изменение
2.98%
Годовое изменение
4.41%
04 октября, суббота