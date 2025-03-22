- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SABA: Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia
Курс SABA за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.97, а максимальная — 9.04.
Следите за динамикой Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SABA
- Saba Capital Income & Opportunities Fund II declares monthly dividend
- A New Era For Fixed Income Investors: Prioritizing Income In A Volatile Market
- The Curious Case Of SABA: A Clear Mispricing In The Closed-End Fund Market (NYSE:SABA)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Fixed-Income Outlook: Expanding The Field
- Saba Capital Income & Opportunities Fund declares $0.058 monthly dividend
- In The Eye Of The Bond Market Hurricane?
- Island-Hopping on a D.I.Y. Caribbean Cruise
- U.S. And Global Money Supply Surges To Record Highs
- SABA Announces $0.058 Dividend
- ECAT: Saba's Activism Drives Double-Digit Yield, Upcoming Vote Is Key (NYSE:ECAT)
- SABA Announces Notification of Sources of Distributions
- Trade Wars And The U.S. Dollar
- SABA: Why This High-Yield Fund Is A Buy Amid Market Chaos (NYSE:SABA)
- Why I Really Like BRW But Still Selling (NYSE:BRW)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SABA сегодня?
Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia (SABA) сегодня оценивается на уровне 8.99. Инструмент торгуется в пределах 8.97 - 9.04, вчерашнее закрытие составило 8.97, а торговый объем достиг 126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SABA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia?
Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia в настоящее время оценивается в 8.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.41% и USD. Отслеживайте движения SABA на графике в реальном времени.
Как купить акции SABA?
Вы можете купить акции Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia (SABA) по текущей цене 8.99. Ордера обычно размещаются около 8.99 или 9.29, тогда как 126 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SABA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SABA?
Инвестирование в Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia предполагает учет годового диапазона 7.72 - 9.43 и текущей цены 8.99. Многие сравнивают -1.21% и 2.98% перед размещением ордеров на 8.99 или 9.29. Изучайте ежедневные изменения цены SABA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Saba Capital Income & Opportunities Fund II?
Самая высокая цена Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) за последний год составила 9.43. Акции заметно колебались в пределах 7.72 - 9.43, сравнение с 8.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Saba Capital Income & Opportunities Fund II?
Самая низкая цена Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) за год составила 7.72. Сравнение с текущими 8.99 и 7.72 - 9.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SABA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SABA?
В прошлом Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.97 и 4.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.97
- Open
- 9.01
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.97
- High
- 9.04
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- -1.21%
- 6-месячное изменение
- 2.98%
- Годовое изменение
- 4.41%