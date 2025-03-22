- Panorámica
SABA: Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia
El tipo de cambio de SABA de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.97, mientras que el máximo ha alcanzado 9.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SABA hoy?
Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia (SABA) se evalúa hoy en 8.99. El instrumento se negocia dentro de 8.97 - 9.04; el cierre de ayer ha sido 8.97 y el volumen comercial ha alcanzado 126. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SABA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia?
Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia se evalúa actualmente en 8.99. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.41% y USD. Monitoree los movimientos de SABA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SABA?
Puede comprar acciones de Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia (SABA) al precio actual de 8.99. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.99 o 9.29, mientras que 126 y -0.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SABA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SABA?
Invertir en Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia implica tener en cuenta el rango anual 7.72 - 9.43 y el precio actual 8.99. Muchos comparan -1.21% y 2.98% antes de colocar órdenes en 8.99 o 9.29. Estudie los cambios diarios de precios de SABA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Saba Capital Income & Opportunities Fund II?
El precio más alto de Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) en el último año ha sido 9.43. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.72 - 9.43, una comparación con 8.97 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Saba Capital Income & Opportunities Fund II?
El precio más bajo de Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) para el año ha sido 7.72. La comparación con los actuales 8.99 y 7.72 - 9.43 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SABA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SABA?
En el pasado, Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.97 y 4.41% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 8.97
- Open
- 9.01
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.97
- High
- 9.04
- Volumen
- 126
- Cambio diario
- 0.22%
- Cambio mensual
- -1.21%
- Cambio a 6 meses
- 2.98%
- Cambio anual
- 4.41%