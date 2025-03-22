QuotazioniSezioni
SABA: Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia

9.08 USD 0.02 (0.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SABA ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.06 e ad un massimo di 9.10.

Segui le dinamiche di Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SABA oggi?

Oggi le azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia sono prezzate a 9.08. Viene scambiato all'interno di -0.22%, la chiusura di ieri è stata 9.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SABA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia pagano dividendi?

Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia è attualmente valutato a 9.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SABA.

Come acquistare azioni SABA?

Puoi acquistare azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia al prezzo attuale di 9.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.08 o 9.38, mentre 107 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SABA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SABA?

Investire in Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia implica considerare l'intervallo annuale 7.72 - 9.43 e il prezzo attuale 9.08. Molti confrontano -0.22% e 4.01% prima di effettuare ordini su 9.08 o 9.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SABA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund II?

Il prezzo massimo di Saba Capital Income & Opportunities Fund II nell'ultimo anno è stato 9.43. All'interno di 7.72 - 9.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund II?

Il prezzo più basso di Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) nel corso dell'anno è stato 7.72. Confrontandolo con gli attuali 9.08 e 7.72 - 9.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SABA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SABA?

Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.10 e 5.46%.

Intervallo Giornaliero
9.06 9.10
Intervallo Annuale
7.72 9.43
Chiusura Precedente
9.10
Apertura
9.10
Bid
9.08
Ask
9.38
Minimo
9.06
Massimo
9.10
Volume
107
Variazione giornaliera
-0.22%
Variazione Mensile
-0.22%
Variazione Semestrale
4.01%
Variazione Annuale
5.46%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M