SABA: Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia
Il tasso di cambio SABA ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.06 e ad un massimo di 9.10.
Segui le dinamiche di Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SABA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SABA oggi?
Oggi le azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia sono prezzate a 9.08. Viene scambiato all'interno di -0.22%, la chiusura di ieri è stata 9.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SABA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia pagano dividendi?
Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia è attualmente valutato a 9.08. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SABA.
Come acquistare azioni SABA?
Puoi acquistare azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia al prezzo attuale di 9.08. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.08 o 9.38, mentre 107 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SABA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SABA?
Investire in Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia implica considerare l'intervallo annuale 7.72 - 9.43 e il prezzo attuale 9.08. Molti confrontano -0.22% e 4.01% prima di effettuare ordini su 9.08 o 9.38. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SABA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund II?
Il prezzo massimo di Saba Capital Income & Opportunities Fund II nell'ultimo anno è stato 9.43. All'interno di 7.72 - 9.43, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Saba Capital Income & Opportunities Fund II?
Il prezzo più basso di Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) nel corso dell'anno è stato 7.72. Confrontandolo con gli attuali 9.08 e 7.72 - 9.43 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SABA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SABA?
Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficia ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.10 e 5.46%.
- Chiusura Precedente
- 9.10
- Apertura
- 9.10
- Bid
- 9.08
- Ask
- 9.38
- Minimo
- 9.06
- Massimo
- 9.10
- Volume
- 107
- Variazione giornaliera
- -0.22%
- Variazione Mensile
- -0.22%
- Variazione Semestrale
- 4.01%
- Variazione Annuale
- 5.46%
