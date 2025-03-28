- Visão do mercado
RSF: RiverNorth Capital and Income Fund
A taxa do RSF para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.79 e o mais alto foi 14.89.
Veja a dinâmica do par de moedas RiverNorth Capital and Income Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RSF hoje?
Hoje RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) está avaliado em 14.89. O instrumento é negociado dentro de 14.79 - 14.89, o fechamento de ontem foi 14.82, e o volume de negociação atingiu 96. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RSF em tempo real.
As ações de RiverNorth Capital and Income Fund pagam dividendos?
Atualmente RiverNorth Capital and Income Fund está avaliado em 14.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.25% e USD. Monitore os movimentos de RSF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RSF?
Você pode comprar ações de RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) pelo preço atual 14.89. Ordens geralmente são executadas perto de 14.89 ou 15.19, enquanto 96 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RSF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RSF?
Investir em RiverNorth Capital and Income Fund envolve considerar a faixa anual 14.40 - 16.02 e o preço atual 14.89. Muitos comparam 1.15% e -2.93% antes de enviar ordens em 14.89 ou 15.19. Estude as mudanças diárias de preço de RSF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.?
O maior preço de Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. (RSF) no último ano foi 16.02. As ações oscilaram bastante dentro de 14.40 - 16.02, e a comparação com 14.82 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de RiverNorth Capital and Income Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.?
O menor preço de Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. (RSF) no ano foi 14.40. A comparação com o preço atual 14.89 e 14.40 - 16.02 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RSF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RSF?
No passado RiverNorth Capital and Income Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.82 e -3.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.82
- Open
- 14.86
- Bid
- 14.89
- Ask
- 15.19
- Low
- 14.79
- High
- 14.89
- Volume
- 96
- Mudança diária
- 0.47%
- Mudança mensal
- 1.15%
- Mudança de 6 meses
- -2.93%
- Mudança anual
- -3.25%