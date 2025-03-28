クォートセクション
通貨 / RSF
RSF: RiverNorth Capital and Income Fund

14.89 USD 0.07 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RSFの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり14.79の安値と14.89の高値で取引されました。

RiverNorth Capital and Income Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RSF株の現在の価格は？

RiverNorth Capital and Income Fundの株価は本日14.89です。14.79 - 14.89内で取引され、前日の終値は14.82、取引量は96に達しました。RSFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

RiverNorth Capital and Income Fundの株は配当を出しますか？

RiverNorth Capital and Income Fundの現在の価格は14.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.25%やUSDにも注目します。RSFの動きはライブチャートで確認できます。

RSF株を買う方法は？

RiverNorth Capital and Income Fundの株は現在14.89で購入可能です。注文は通常14.89または15.19付近で行われ、96や0.20%が市場の動きを示します。RSFの最新情報はライブチャートで確認できます。

RSF株に投資する方法は？

RiverNorth Capital and Income Fundへの投資では、年間の値幅14.40 - 16.02と現在の14.89を考慮します。注文は多くの場合14.89や15.19で行われる前に、1.15%や-2.93%と比較されます。RSFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.の株の最高値は？

Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.の過去1年の最高値は16.02でした。14.40 - 16.02内で株価は大きく変動し、14.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RiverNorth Capital and Income Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.の株の最低値は？

Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.(RSF)の年間最安値は14.40でした。現在の14.89や14.40 - 16.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RSFの動きはライブチャートで確認できます。

RSFの株式分割はいつ行われましたか？

RiverNorth Capital and Income Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.82、-3.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.79 14.89
1年のレンジ
14.40 16.02
以前の終値
14.82
始値
14.86
買値
14.89
買値
15.19
安値
14.79
高値
14.89
出来高
96
1日の変化
0.47%
1ヶ月の変化
1.15%
6ヶ月の変化
-2.93%
1年の変化
-3.25%
