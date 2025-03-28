- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RSF: RiverNorth Capital and Income Fund
RSFの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり14.79の安値と14.89の高値で取引されました。
RiverNorth Capital and Income Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RSF News
- RiverNorth Capital and Income Fund completes 5% share repurchase offer
- Income-Covered Closed-End Fund Report, September 2025
- RSF: Double-Digit Yielding Diversifier For CEF Portfolios (NYSE:RSF)
- CEF Weekly Review: High Tax-Exempt Distributions Are Starting To Normalize
- RSF: Managed 10% Distribution Yield And Unique Interval Structure (NYSE:RSF)
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- CEF Weekly Review: Tender Offers Keep Delivering Value To Investors
- Triple-Factor Closed-End Fund Report, June 2025
- Income-Covered Closed-End Fund Report, June 2025
- CEF Weekly Review: HYI Wants To Keep Going
- Triple-Factor Closed-End Fund Report - May 2025
- RA: High Debt Allocation Is A Problem Here (NYSE:RA)
- Rivernorth capital & income fund sees $15,010 stock purchase by holding company
- CEF Weekly Review: CLO Equity CEF NAVs Slide For A Second Month
- CEF Weekly Review: Are We In Another CEF Deleveraging Wave?
- Triple-Factor Closed-End Fund Report, March 2025
- Income-Covered Closed-End Fund Report, March 2025
よくあるご質問
RSF株の現在の価格は？
RiverNorth Capital and Income Fundの株価は本日14.89です。14.79 - 14.89内で取引され、前日の終値は14.82、取引量は96に達しました。RSFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
RiverNorth Capital and Income Fundの株は配当を出しますか？
RiverNorth Capital and Income Fundの現在の価格は14.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.25%やUSDにも注目します。RSFの動きはライブチャートで確認できます。
RSF株を買う方法は？
RiverNorth Capital and Income Fundの株は現在14.89で購入可能です。注文は通常14.89または15.19付近で行われ、96や0.20%が市場の動きを示します。RSFの最新情報はライブチャートで確認できます。
RSF株に投資する方法は？
RiverNorth Capital and Income Fundへの投資では、年間の値幅14.40 - 16.02と現在の14.89を考慮します。注文は多くの場合14.89や15.19で行われる前に、1.15%や-2.93%と比較されます。RSFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.の株の最高値は？
Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.の過去1年の最高値は16.02でした。14.40 - 16.02内で株価は大きく変動し、14.82と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RiverNorth Capital and Income Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.の株の最低値は？
Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.(RSF)の年間最安値は14.40でした。現在の14.89や14.40 - 16.02と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RSFの動きはライブチャートで確認できます。
RSFの株式分割はいつ行われましたか？
RiverNorth Capital and Income Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.82、-3.25%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.82
- 始値
- 14.86
- 買値
- 14.89
- 買値
- 15.19
- 安値
- 14.79
- 高値
- 14.89
- 出来高
- 96
- 1日の変化
- 0.47%
- 1ヶ月の変化
- 1.15%
- 6ヶ月の変化
- -2.93%
- 1年の変化
- -3.25%