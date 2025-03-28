CotationsSections
RSF: RiverNorth Capital and Income Fund

14.82 USD 0.10 (0.68%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RSF a changé de 0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.74 et à un maximum de 14.86.

Suivez la dynamique RiverNorth Capital and Income Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSF Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action RSF aujourd'hui ?

L'action RiverNorth Capital and Income Fund est cotée à 14.82 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.68%, a clôturé hier à 14.72 et son volume d'échange a atteint 85. Le graphique en temps réel du cours de RSF présente ces mises à jour.

L'action RiverNorth Capital and Income Fund verse-t-elle des dividendes ?

RiverNorth Capital and Income Fund est actuellement valorisé à 14.82. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RSF.

Comment acheter des actions RSF ?

Vous pouvez acheter des actions RiverNorth Capital and Income Fund au cours actuel de 14.82. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.82 ou de 15.12, le 85 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RSF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action RSF ?

Investir dans RiverNorth Capital and Income Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 14.40 - 16.02 et le prix actuel 14.82. Beaucoup comparent 0.68% et -3.39% avant de passer des ordres à 14.82 ou 15.12. Consultez le graphique du cours de RSF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. ?

Le cours le plus élevé de Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. l'année dernière était 16.02. Au cours de 14.40 - 16.02, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de RiverNorth Capital and Income Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. ?

Le cours le plus bas de Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. (RSF) sur l'année a été 14.40. Sa comparaison avec 14.82 et 14.40 - 16.02 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RSF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action RSF a-t-elle été divisée ?

RiverNorth Capital and Income Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.72 et -3.70% après les opérations sur titres.

Range quotidien
14.74 14.86
Range Annuel
14.40 16.02
Clôture Précédente
14.72
Ouverture
14.81
Bid
14.82
Ask
15.12
Plus Bas
14.74
Plus Haut
14.86
Volume
85
Changement quotidien
0.68%
Changement Mensuel
0.68%
Changement à 6 Mois
-3.39%
Changement Annuel
-3.70%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K