RSF: RiverNorth Capital and Income Fund
Le taux de change de RSF a changé de 0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.74 et à un maximum de 14.86.
Suivez la dynamique RiverNorth Capital and Income Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RSF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RSF aujourd'hui ?
L'action RiverNorth Capital and Income Fund est cotée à 14.82 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.68%, a clôturé hier à 14.72 et son volume d'échange a atteint 85. Le graphique en temps réel du cours de RSF présente ces mises à jour.
L'action RiverNorth Capital and Income Fund verse-t-elle des dividendes ?
RiverNorth Capital and Income Fund est actuellement valorisé à 14.82. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RSF.
Comment acheter des actions RSF ?
Vous pouvez acheter des actions RiverNorth Capital and Income Fund au cours actuel de 14.82. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.82 ou de 15.12, le 85 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RSF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RSF ?
Investir dans RiverNorth Capital and Income Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 14.40 - 16.02 et le prix actuel 14.82. Beaucoup comparent 0.68% et -3.39% avant de passer des ordres à 14.82 ou 15.12. Consultez le graphique du cours de RSF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. l'année dernière était 16.02. Au cours de 14.40 - 16.02, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.72 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de RiverNorth Capital and Income Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. ?
Le cours le plus bas de Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. (RSF) sur l'année a été 14.40. Sa comparaison avec 14.82 et 14.40 - 16.02 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RSF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RSF a-t-elle été divisée ?
RiverNorth Capital and Income Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.72 et -3.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.72
- Ouverture
- 14.81
- Bid
- 14.82
- Ask
- 15.12
- Plus Bas
- 14.74
- Plus Haut
- 14.86
- Volume
- 85
- Changement quotidien
- 0.68%
- Changement Mensuel
- 0.68%
- Changement à 6 Mois
- -3.39%
- Changement Annuel
- -3.70%
