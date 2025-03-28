QuotazioniSezioni
RSF: RiverNorth Capital and Income Fund

14.82 USD 0.10 (0.68%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RSF ha avuto una variazione del 0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.74 e ad un massimo di 14.86.

Segui le dinamiche di RiverNorth Capital and Income Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

RSF News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RSF oggi?

Oggi le azioni RiverNorth Capital and Income Fund sono prezzate a 14.82. Viene scambiato all'interno di 0.68%, la chiusura di ieri è stata 14.72 e il volume degli scambi ha raggiunto 85. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RSF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni RiverNorth Capital and Income Fund pagano dividendi?

RiverNorth Capital and Income Fund è attualmente valutato a 14.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RSF.

Come acquistare azioni RSF?

Puoi acquistare azioni RiverNorth Capital and Income Fund al prezzo attuale di 14.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.82 o 15.12, mentre 85 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RSF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RSF?

Investire in RiverNorth Capital and Income Fund implica considerare l'intervallo annuale 14.40 - 16.02 e il prezzo attuale 14.82. Molti confrontano 0.68% e -3.39% prima di effettuare ordini su 14.82 o 15.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RSF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.?

Il prezzo massimo di Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. nell'ultimo anno è stato 16.02. All'interno di 14.40 - 16.02, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.72 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RiverNorth Capital and Income Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.?

Il prezzo più basso di Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. (RSF) nel corso dell'anno è stato 14.40. Confrontandolo con gli attuali 14.82 e 14.40 - 16.02 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RSF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RSF?

RiverNorth Capital and Income Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.72 e -3.70%.

Intervallo Giornaliero
14.74 14.86
Intervallo Annuale
14.40 16.02
Chiusura Precedente
14.72
Apertura
14.81
Bid
14.82
Ask
15.12
Minimo
14.74
Massimo
14.86
Volume
85
Variazione giornaliera
0.68%
Variazione Mensile
0.68%
Variazione Semestrale
-3.39%
Variazione Annuale
-3.70%
