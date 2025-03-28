报价部分
货币 / RSF
RSF: RiverNorth Capital and Income Fund

14.89 USD 0.07 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RSF汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点14.79和高点14.89进行交易。

关注RiverNorth Capital and Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RSF股票今天的价格是多少？

RiverNorth Capital and Income Fund股票今天的定价为14.89。它在14.79 - 14.89范围内交易，昨天的收盘价为14.82，交易量达到96。RSF的实时价格图表显示了这些更新。

RiverNorth Capital and Income Fund股票是否支付股息？

RiverNorth Capital and Income Fund目前的价值为14.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.25%和USD。实时查看图表以跟踪RSF走势。

如何购买RSF股票？

您可以以14.89的当前价格购买RiverNorth Capital and Income Fund股票。订单通常设置在14.89或15.19附近，而96和0.20%显示市场活动。立即关注RSF的实时图表更新。

如何投资RSF股票？

投资RiverNorth Capital and Income Fund需要考虑年度范围14.40 - 16.02和当前价格14.89。许多人在以14.89或15.19下订单之前，会比较1.15%和。实时查看RSF价格图表，了解每日变化。

Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.的最高价格是16.02。在14.40 - 16.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RiverNorth Capital and Income Fund的绩效。

Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.股票的最低价格是多少？

Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.（RSF）的最低价格为14.40。将其与当前的14.89和14.40 - 16.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RSF股票是什么时候拆分的？

RiverNorth Capital and Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.82和-3.25%中可见。

日范围
14.79 14.89
年范围
14.40 16.02
前一天收盘价
14.82
开盘价
14.86
卖价
14.89
买价
15.19
最低价
14.79
最高价
14.89
交易量
96
日变化
0.47%
月变化
1.15%
6个月变化
-2.93%
年变化
-3.25%
04 十月, 星期六