RSF: RiverNorth Capital and Income Fund

14.89 USD 0.07 (0.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RSF за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.79, а максимальная — 14.89.

Следите за динамикой RiverNorth Capital and Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RSF сегодня?

RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) сегодня оценивается на уровне 14.89. Инструмент торгуется в пределах 14.79 - 14.89, вчерашнее закрытие составило 14.82, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RSF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RiverNorth Capital and Income Fund?

RiverNorth Capital and Income Fund в настоящее время оценивается в 14.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.25% и USD. Отслеживайте движения RSF на графике в реальном времени.

Как купить акции RSF?

Вы можете купить акции RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) по текущей цене 14.89. Ордера обычно размещаются около 14.89 или 15.19, тогда как 96 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RSF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RSF?

Инвестирование в RiverNorth Capital and Income Fund предполагает учет годового диапазона 14.40 - 16.02 и текущей цены 14.89. Многие сравнивают 1.15% и -2.93% перед размещением ордеров на 14.89 или 15.19. Изучайте ежедневные изменения цены RSF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.?

Самая высокая цена Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. (RSF) за последний год составила 16.02. Акции заметно колебались в пределах 14.40 - 16.02, сравнение с 14.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RiverNorth Capital and Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.?

Самая низкая цена Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. (RSF) за год составила 14.40. Сравнение с текущими 14.89 и 14.40 - 16.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RSF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RSF?

В прошлом RiverNorth Capital and Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.82 и -3.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.79 14.89
Годовой диапазон
14.40 16.02
Предыдущее закрытие
14.82
Open
14.86
Bid
14.89
Ask
15.19
Low
14.79
High
14.89
Объем
96
Дневное изменение
0.47%
Месячное изменение
1.15%
6-месячное изменение
-2.93%
Годовое изменение
-3.25%
