RSF: RiverNorth Capital and Income Fund

14.89 USD 0.07 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSF hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.79 bis zu einem Hoch von 14.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die RiverNorth Capital and Income Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RSF heute?

Die Aktie von RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) notiert heute bei 14.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.79 - 14.89 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.82 und das Handelsvolumen erreichte 96. Das Live-Chart von RSF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RSF Dividenden?

RiverNorth Capital and Income Fund wird derzeit mit 14.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RSF zu verfolgen.

Wie kaufe ich RSF-Aktien?

Sie können Aktien von RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) zum aktuellen Kurs von 14.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.89 oder 15.19 platziert, während 96 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RSF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RSF-Aktien?

Bei einer Investition in RiverNorth Capital and Income Fund müssen die jährliche Spanne 14.40 - 16.02 und der aktuelle Kurs 14.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.15% und -2.93%, bevor sie Orders zu 14.89 oder 15.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RSF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.?

Der höchste Kurs von Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. (RSF) im vergangenen Jahr lag bei 16.02. Innerhalb von 14.40 - 16.02 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.82 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von RiverNorth Capital and Income Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Rivernorth Capital & Income Fund, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Rivernorth Capital & Income Fund, Inc. (RSF) im Laufe des Jahres betrug 14.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.89 und der Spanne 14.40 - 16.02 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RSF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RSF statt?

RiverNorth Capital and Income Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.82 und -3.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
14.79 14.89
Jahresspanne
14.40 16.02
Vorheriger Schlusskurs
14.82
Eröffnung
14.86
Bid
14.89
Ask
15.19
Tief
14.79
Hoch
14.89
Volumen
96
Tagesänderung
0.47%
Monatsänderung
1.15%
6-Monatsänderung
-2.93%
Jahresänderung
-3.25%
04 Oktober, Samstag