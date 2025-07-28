CotaçõesSeções
Moedas / RPV
Voltar para Ações

RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF

100.35 USD 0.76 (0.76%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RPV para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.00 e o mais alto foi 100.67.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P 500 Pure Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RPV Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RPV hoje?

Hoje Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) está avaliado em 100.35. O instrumento é negociado dentro de 100.00 - 100.67, o fechamento de ontem foi 99.59, e o volume de negociação atingiu 253. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RPV em tempo real.

As ações de Invesco S&P 500 Pure Value ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco S&P 500 Pure Value ETF está avaliado em 100.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.82% e USD. Monitore os movimentos de RPV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RPV?

Você pode comprar ações de Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) pelo preço atual 100.35. Ordens geralmente são executadas perto de 100.35 ou 100.65, enquanto 253 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RPV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RPV?

Investir em Invesco S&P 500 Pure Value ETF envolve considerar a faixa anual 80.40 - 100.67 e o preço atual 100.35. Muitos comparam 0.97% e 13.22% antes de enviar ordens em 100.35 ou 100.65. Estude as mudanças diárias de preço de RPV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

O maior preço de Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) no último ano foi 100.67. As ações oscilaram bastante dentro de 80.40 - 100.67, e a comparação com 99.59 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P 500 Pure Value ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

O menor preço de Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) no ano foi 80.40. A comparação com o preço atual 100.35 e 80.40 - 100.67 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RPV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RPV?

No passado Invesco S&P 500 Pure Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 99.59 e 12.82% após os eventos corporativos.

Faixa diária
100.00 100.67
Faixa anual
80.40 100.67
Fechamento anterior
99.59
Open
100.00
Bid
100.35
Ask
100.65
Low
100.00
High
100.67
Volume
253
Mudança diária
0.76%
Mudança mensal
0.97%
Mudança de 6 meses
13.22%
Mudança anual
12.82%
04 outubro, sábado