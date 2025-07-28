- Visão do mercado
RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF
A taxa do RPV para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.00 e o mais alto foi 100.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P 500 Pure Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RPV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RPV hoje?
Hoje Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) está avaliado em 100.35. O instrumento é negociado dentro de 100.00 - 100.67, o fechamento de ontem foi 99.59, e o volume de negociação atingiu 253. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RPV em tempo real.
As ações de Invesco S&P 500 Pure Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco S&P 500 Pure Value ETF está avaliado em 100.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.82% e USD. Monitore os movimentos de RPV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RPV?
Você pode comprar ações de Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) pelo preço atual 100.35. Ordens geralmente são executadas perto de 100.35 ou 100.65, enquanto 253 e 0.35% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RPV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RPV?
Investir em Invesco S&P 500 Pure Value ETF envolve considerar a faixa anual 80.40 - 100.67 e o preço atual 100.35. Muitos comparam 0.97% e 13.22% antes de enviar ordens em 100.35 ou 100.65. Estude as mudanças diárias de preço de RPV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
O maior preço de Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) no último ano foi 100.67. As ações oscilaram bastante dentro de 80.40 - 100.67, e a comparação com 99.59 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P 500 Pure Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
O menor preço de Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) no ano foi 80.40. A comparação com o preço atual 100.35 e 80.40 - 100.67 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RPV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RPV?
No passado Invesco S&P 500 Pure Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 99.59 e 12.82% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 99.59
- Open
- 100.00
- Bid
- 100.35
- Ask
- 100.65
- Low
- 100.00
- High
- 100.67
- Volume
- 253
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- 0.97%
- Mudança de 6 meses
- 13.22%
- Mudança anual
- 12.82%