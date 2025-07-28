クォートセクション
通貨 / RPV
株に戻る

RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF

100.35 USD 0.76 (0.76%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RPVの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり100.00の安値と100.67の高値で取引されました。

Invesco S&P 500 Pure Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RPV News

よくあるご質問

RPV株の現在の価格は？

Invesco S&P 500 Pure Value ETFの株価は本日100.35です。100.00 - 100.67内で取引され、前日の終値は99.59、取引量は253に達しました。RPVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco S&P 500 Pure Value ETFの株は配当を出しますか？

Invesco S&P 500 Pure Value ETFの現在の価格は100.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.82%やUSDにも注目します。RPVの動きはライブチャートで確認できます。

RPV株を買う方法は？

Invesco S&P 500 Pure Value ETFの株は現在100.35で購入可能です。注文は通常100.35または100.65付近で行われ、253や0.35%が市場の動きを示します。RPVの最新情報はライブチャートで確認できます。

RPV株に投資する方法は？

Invesco S&P 500 Pure Value ETFへの投資では、年間の値幅80.40 - 100.67と現在の100.35を考慮します。注文は多くの場合100.35や100.65で行われる前に、0.97%や13.22%と比較されます。RPVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco S&P 500 Pure Value ETFの株の最高値は？

Invesco S&P 500 Pure Value ETFの過去1年の最高値は100.67でした。80.40 - 100.67内で株価は大きく変動し、99.59と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P 500 Pure Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco S&P 500 Pure Value ETFの株の最低値は？

Invesco S&P 500 Pure Value ETF(RPV)の年間最安値は80.40でした。現在の100.35や80.40 - 100.67と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RPVの動きはライブチャートで確認できます。

RPVの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco S&P 500 Pure Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、99.59、12.82%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
100.00 100.67
1年のレンジ
80.40 100.67
以前の終値
99.59
始値
100.00
買値
100.35
買値
100.65
安値
100.00
高値
100.67
出来高
253
1日の変化
0.76%
1ヶ月の変化
0.97%
6ヶ月の変化
13.22%
1年の変化
12.82%
04 10月, 土曜日