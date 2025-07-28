报价部分
RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF

100.35 USD 0.76 (0.76%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RPV汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点100.00和高点100.67进行交易。

关注Invesco S&P 500 Pure Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RPV股票今天的价格是多少？

Invesco S&P 500 Pure Value ETF股票今天的定价为100.35。它在100.00 - 100.67范围内交易，昨天的收盘价为99.59，交易量达到253。RPV的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 Pure Value ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P 500 Pure Value ETF目前的价值为100.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.82%和USD。实时查看图表以跟踪RPV走势。

如何购买RPV股票？

您可以以100.35的当前价格购买Invesco S&P 500 Pure Value ETF股票。订单通常设置在100.35或100.65附近，而253和0.35%显示市场活动。立即关注RPV的实时图表更新。

如何投资RPV股票？

投资Invesco S&P 500 Pure Value ETF需要考虑年度范围80.40 - 100.67和当前价格100.35。许多人在以100.35或100.65下订单之前，会比较0.97%和。实时查看RPV价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 Pure Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 Pure Value ETF的最高价格是100.67。在80.40 - 100.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Pure Value ETF的绩效。

Invesco S&P 500 Pure Value ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 Pure Value ETF（RPV）的最低价格为80.40。将其与当前的100.35和80.40 - 100.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RPV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RPV股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P 500 Pure Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.59和12.82%中可见。

日范围
100.00 100.67
年范围
80.40 100.67
前一天收盘价
99.59
开盘价
100.00
卖价
100.35
买价
100.65
最低价
100.00
最高价
100.67
交易量
253
日变化
0.76%
月变化
0.97%
6个月变化
13.22%
年变化
12.82%
