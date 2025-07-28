КотировкиРазделы
RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF

100.35 USD 0.76 (0.76%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RPV за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.00, а максимальная — 100.67.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RPV сегодня?

Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) сегодня оценивается на уровне 100.35. Инструмент торгуется в пределах 100.00 - 100.67, вчерашнее закрытие составило 99.59, а торговый объем достиг 253. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RPV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

Invesco S&P 500 Pure Value ETF в настоящее время оценивается в 100.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.82% и USD. Отслеживайте движения RPV на графике в реальном времени.

Как купить акции RPV?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) по текущей цене 100.35. Ордера обычно размещаются около 100.35 или 100.65, тогда как 253 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RPV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RPV?

Инвестирование в Invesco S&P 500 Pure Value ETF предполагает учет годового диапазона 80.40 - 100.67 и текущей цены 100.35. Многие сравнивают 0.97% и 13.22% перед размещением ордеров на 100.35 или 100.65. Изучайте ежедневные изменения цены RPV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) за последний год составила 100.67. Акции заметно колебались в пределах 80.40 - 100.67, сравнение с 99.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Pure Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) за год составила 80.40. Сравнение с текущими 100.35 и 80.40 - 100.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RPV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RPV?

В прошлом Invesco S&P 500 Pure Value ETF проходил через дробление акций.

Дневной диапазон
100.00 100.67
Годовой диапазон
80.40 100.67
Предыдущее закрытие
99.59
Open
100.00
Bid
100.35
Ask
100.65
Low
100.00
High
100.67
Объем
253
Дневное изменение
0.76%
Месячное изменение
0.97%
6-месячное изменение
13.22%
Годовое изменение
12.82%
