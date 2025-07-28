- Обзор рынка
RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Курс RPV за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.00, а максимальная — 100.67.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RPV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RPV сегодня?
Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) сегодня оценивается на уровне 100.35. Инструмент торгуется в пределах 100.00 - 100.67, вчерашнее закрытие составило 99.59, а торговый объем достиг 253. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RPV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
Invesco S&P 500 Pure Value ETF в настоящее время оценивается в 100.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.82% и USD. Отслеживайте движения RPV на графике в реальном времени.
Как купить акции RPV?
Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) по текущей цене 100.35. Ордера обычно размещаются около 100.35 или 100.65, тогда как 253 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RPV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RPV?
Инвестирование в Invesco S&P 500 Pure Value ETF предполагает учет годового диапазона 80.40 - 100.67 и текущей цены 100.35. Многие сравнивают 0.97% и 13.22% перед размещением ордеров на 100.35 или 100.65. Изучайте ежедневные изменения цены RPV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) за последний год составила 100.67. Акции заметно колебались в пределах 80.40 - 100.67, сравнение с 99.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Pure Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) за год составила 80.40. Сравнение с текущими 100.35 и 80.40 - 100.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RPV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RPV?
В прошлом Invesco S&P 500 Pure Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.59 и 12.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 99.59
- Open
- 100.00
- Bid
- 100.35
- Ask
- 100.65
- Low
- 100.00
- High
- 100.67
- Объем
- 253
- Дневное изменение
- 0.76%
- Месячное изменение
- 0.97%
- 6-месячное изменение
- 13.22%
- Годовое изменение
- 12.82%