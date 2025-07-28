QuotazioniSezioni
RPV
RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF

100.35 USD 0.76 (0.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RPV ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.00 e ad un massimo di 100.67.

Segui le dinamiche di Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

RPV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RPV oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P 500 Pure Value ETF sono prezzate a 100.35. Viene scambiato all'interno di 100.00 - 100.67, la chiusura di ieri è stata 99.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 253. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RPV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P 500 Pure Value ETF pagano dividendi?

Invesco S&P 500 Pure Value ETF è attualmente valutato a 100.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.82% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RPV.

Come acquistare azioni RPV?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P 500 Pure Value ETF al prezzo attuale di 100.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 100.35 o 100.65, mentre 253 e 0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RPV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RPV?

Investire in Invesco S&P 500 Pure Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 80.40 - 100.67 e il prezzo attuale 100.35. Molti confrontano 0.97% e 13.22% prima di effettuare ordini su 100.35 o 100.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RPV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P 500 Pure Value ETF nell'ultimo anno è stato 100.67. All'interno di 80.40 - 100.67, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 99.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P 500 Pure Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) nel corso dell'anno è stato 80.40. Confrontandolo con gli attuali 100.35 e 80.40 - 100.67 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RPV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RPV?

Invesco S&P 500 Pure Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 99.59 e 12.82%.

Intervallo Giornaliero
100.00 100.67
Intervallo Annuale
80.40 100.67
Chiusura Precedente
99.59
Apertura
100.00
Bid
100.35
Ask
100.65
Minimo
100.00
Massimo
100.67
Volume
253
Variazione giornaliera
0.76%
Variazione Mensile
0.97%
Variazione Semestrale
13.22%
Variazione Annuale
12.82%
04 ottobre, sabato