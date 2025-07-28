- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Le taux de change de RPV a changé de 0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.00 et à un maximum de 100.67.
Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPV Nouvelles
- Beyond Tesla: Why GM and Ford Heavy ETFs Could Be Safer Bets Now?
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Value ETF (RPV) Hits New 52-Week High
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Value Outshines Growth: 5 ETF Winners Over the Past Week
- The Zacks Analyst Blog Highlights Invesco QQQ Trust, Palantir, NVIDIA, Home Depot, S&P 500 Pure Value Invesco ETF and Morningstar Dividend Leaders ETF
- Time for a Sector Rotation Away from Tech? ETFs in Focus
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Is Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) a Strong ETF Right Now?
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- Should Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) Be on Your Investing Radar?
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- FNDB: A Well-Rounded Value ETF
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RPV aujourd'hui ?
L'action Invesco S&P 500 Pure Value ETF est cotée à 100.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 100.00 - 100.67, a clôturé hier à 99.59 et son volume d'échange a atteint 253. Le graphique en temps réel du cours de RPV présente ces mises à jour.
L'action Invesco S&P 500 Pure Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco S&P 500 Pure Value ETF est actuellement valorisé à 100.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.82% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RPV.
Comment acheter des actions RPV ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P 500 Pure Value ETF au cours actuel de 100.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 100.35 ou de 100.65, le 253 et le 0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RPV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RPV ?
Investir dans Invesco S&P 500 Pure Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 80.40 - 100.67 et le prix actuel 100.35. Beaucoup comparent 0.97% et 13.22% avant de passer des ordres à 100.35 ou 100.65. Consultez le graphique du cours de RPV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P 500 Pure Value ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco S&P 500 Pure Value ETF l'année dernière était 100.67. Au cours de 80.40 - 100.67, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 99.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P 500 Pure Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P 500 Pure Value ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) sur l'année a été 80.40. Sa comparaison avec 100.35 et 80.40 - 100.67 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RPV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RPV a-t-elle été divisée ?
Invesco S&P 500 Pure Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 99.59 et 12.82% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 99.59
- Ouverture
- 100.00
- Bid
- 100.35
- Ask
- 100.65
- Plus Bas
- 100.00
- Plus Haut
- 100.67
- Volume
- 253
- Changement quotidien
- 0.76%
- Changement Mensuel
- 0.97%
- Changement à 6 Mois
- 13.22%
- Changement Annuel
- 12.82%