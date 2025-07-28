CotationsSections
RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF

100.35 USD 0.76 (0.76%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RPV a changé de 0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.00 et à un maximum de 100.67.

Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RPV Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action RPV aujourd'hui ?

L'action Invesco S&P 500 Pure Value ETF est cotée à 100.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 100.00 - 100.67, a clôturé hier à 99.59 et son volume d'échange a atteint 253. Le graphique en temps réel du cours de RPV présente ces mises à jour.

L'action Invesco S&P 500 Pure Value ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco S&P 500 Pure Value ETF est actuellement valorisé à 100.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.82% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RPV.

Comment acheter des actions RPV ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P 500 Pure Value ETF au cours actuel de 100.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 100.35 ou de 100.65, le 253 et le 0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RPV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action RPV ?

Investir dans Invesco S&P 500 Pure Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 80.40 - 100.67 et le prix actuel 100.35. Beaucoup comparent 0.97% et 13.22% avant de passer des ordres à 100.35 ou 100.65. Consultez le graphique du cours de RPV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P 500 Pure Value ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco S&P 500 Pure Value ETF l'année dernière était 100.67. Au cours de 80.40 - 100.67, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 99.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P 500 Pure Value ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P 500 Pure Value ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) sur l'année a été 80.40. Sa comparaison avec 100.35 et 80.40 - 100.67 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RPV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action RPV a-t-elle été divisée ?

Invesco S&P 500 Pure Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 99.59 et 12.82% après les opérations sur titres.

Range quotidien
100.00 100.67
Range Annuel
80.40 100.67
Clôture Précédente
99.59
Ouverture
100.00
Bid
100.35
Ask
100.65
Plus Bas
100.00
Plus Haut
100.67
Volume
253
Changement quotidien
0.76%
Changement Mensuel
0.97%
Changement à 6 Mois
13.22%
Changement Annuel
12.82%
