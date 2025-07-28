- Übersicht
RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF
Der Wechselkurs von RPV hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.00 bis zu einem Hoch von 100.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Pure Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RPV heute?
Die Aktie von Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) notiert heute bei 100.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 100.00 - 100.67 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 99.59 und das Handelsvolumen erreichte 253. Das Live-Chart von RPV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RPV Dividenden?
Invesco S&P 500 Pure Value ETF wird derzeit mit 100.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.82% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RPV zu verfolgen.
Wie kaufe ich RPV-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) zum aktuellen Kurs von 100.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 100.35 oder 100.65 platziert, während 253 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RPV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RPV-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P 500 Pure Value ETF müssen die jährliche Spanne 80.40 - 100.67 und der aktuelle Kurs 100.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.97% und 13.22%, bevor sie Orders zu 100.35 oder 100.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RPV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) im vergangenen Jahr lag bei 100.67. Innerhalb von 80.40 - 100.67 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 99.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P 500 Pure Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Pure Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) im Laufe des Jahres betrug 80.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 100.35 und der Spanne 80.40 - 100.67 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RPV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RPV statt?
Invesco S&P 500 Pure Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 99.59 und 12.82% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.59
- Eröffnung
- 100.00
- Bid
- 100.35
- Ask
- 100.65
- Tief
- 100.00
- Hoch
- 100.67
- Volumen
- 253
- Tagesänderung
- 0.76%
- Monatsänderung
- 0.97%
- 6-Monatsänderung
- 13.22%
- Jahresänderung
- 12.82%