KurseKategorien
Währungen / RPV
Zurück zum Aktien

RPV: Invesco S&P 500 Pure Value ETF

100.35 USD 0.76 (0.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RPV hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.00 bis zu einem Hoch von 100.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Pure Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RPV News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RPV heute?

Die Aktie von Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) notiert heute bei 100.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 100.00 - 100.67 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 99.59 und das Handelsvolumen erreichte 253. Das Live-Chart von RPV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RPV Dividenden?

Invesco S&P 500 Pure Value ETF wird derzeit mit 100.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.82% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RPV zu verfolgen.

Wie kaufe ich RPV-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) zum aktuellen Kurs von 100.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 100.35 oder 100.65 platziert, während 253 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RPV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RPV-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P 500 Pure Value ETF müssen die jährliche Spanne 80.40 - 100.67 und der aktuelle Kurs 100.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.97% und 13.22%, bevor sie Orders zu 100.35 oder 100.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RPV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) im vergangenen Jahr lag bei 100.67. Innerhalb von 80.40 - 100.67 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 99.59 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P 500 Pure Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P 500 Pure Value ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) im Laufe des Jahres betrug 80.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 100.35 und der Spanne 80.40 - 100.67 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RPV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RPV statt?

Invesco S&P 500 Pure Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 99.59 und 12.82% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
100.00 100.67
Jahresspanne
80.40 100.67
Vorheriger Schlusskurs
99.59
Eröffnung
100.00
Bid
100.35
Ask
100.65
Tief
100.00
Hoch
100.67
Volumen
253
Tagesänderung
0.76%
Monatsänderung
0.97%
6-Monatsänderung
13.22%
Jahresänderung
12.82%
04 Oktober, Samstag