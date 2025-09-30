- Visão do mercado
RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP
A taxa do RF-PF para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.92 e o mais alto foi 26.12.
Veja a dinâmica do par de moedas REGIONS FINANCIAL CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RF-PF hoje?
Hoje REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) está avaliado em 26.11. O instrumento é negociado dentro de 0.46%, o fechamento de ontem foi 25.99, e o volume de negociação atingiu 92. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RF-PF em tempo real.
As ações de REGIONS FINANCIAL CORP pagam dividendos?
Atualmente REGIONS FINANCIAL CORP está avaliado em 26.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.20% e USD. Monitore os movimentos de RF-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RF-PF?
Você pode comprar ações de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) pelo preço atual 26.11. Ordens geralmente são executadas perto de 26.11 ou 26.41, enquanto 92 e 0.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RF-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RF-PF?
Investir em REGIONS FINANCIAL CORP envolve considerar a faixa anual 24.68 - 26.28 e o preço atual 26.11. Muitos comparam 3.61% e 3.20% antes de enviar ordens em 26.11 ou 26.41. Estude as mudanças diárias de preço de RF-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?
O maior preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) no último ano foi 26.28. As ações oscilaram bastante dentro de 24.68 - 26.28, e a comparação com 25.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de REGIONS FINANCIAL CORP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?
O menor preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) no ano foi 24.68. A comparação com o preço atual 26.11 e 24.68 - 26.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RF-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RF-PF?
No passado REGIONS FINANCIAL CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.99 e 3.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.99
- Open
- 25.97
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Low
- 25.92
- High
- 26.12
- Volume
- 92
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- 3.61%
- Mudança de 6 meses
- 3.20%
- Mudança anual
- 3.20%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4