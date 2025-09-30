CotaçõesSeções
RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP

26.11 USD 0.12 (0.46%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RF-PF para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.92 e o mais alto foi 26.12.

Veja a dinâmica do par de moedas REGIONS FINANCIAL CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RF-PF hoje?

Hoje REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) está avaliado em 26.11. O instrumento é negociado dentro de 0.46%, o fechamento de ontem foi 25.99, e o volume de negociação atingiu 92. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RF-PF em tempo real.

As ações de REGIONS FINANCIAL CORP pagam dividendos?

Atualmente REGIONS FINANCIAL CORP está avaliado em 26.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.20% e USD. Monitore os movimentos de RF-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RF-PF?

Você pode comprar ações de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) pelo preço atual 26.11. Ordens geralmente são executadas perto de 26.11 ou 26.41, enquanto 92 e 0.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RF-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RF-PF?

Investir em REGIONS FINANCIAL CORP envolve considerar a faixa anual 24.68 - 26.28 e o preço atual 26.11. Muitos comparam 3.61% e 3.20% antes de enviar ordens em 26.11 ou 26.41. Estude as mudanças diárias de preço de RF-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?

O maior preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) no último ano foi 26.28. As ações oscilaram bastante dentro de 24.68 - 26.28, e a comparação com 25.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de REGIONS FINANCIAL CORP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações REGIONS FINANCIAL CORP?

O menor preço de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) no ano foi 24.68. A comparação com o preço atual 26.11 e 24.68 - 26.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RF-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RF-PF?

No passado REGIONS FINANCIAL CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.99 e 3.20% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.92 26.12
Faixa anual
24.68 26.28
Fechamento anterior
25.99
Open
25.97
Bid
26.11
Ask
26.41
Low
25.92
High
26.12
Volume
92
Mudança diária
0.46%
Mudança mensal
3.61%
Mudança de 6 meses
3.20%
Mudança anual
3.20%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4