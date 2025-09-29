报价部分
货币 / RF-PF
回到股票

RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP

26.11 USD 0.12 (0.46%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RF-PF汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点25.92和高点26.12进行交易。

关注REGIONS FINANCIAL CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RF-PF股票今天的价格是多少？

REGIONS FINANCIAL CORP股票今天的定价为26.11。它在0.46%范围内交易，昨天的收盘价为25.99，交易量达到92。RF-PF的实时价格图表显示了这些更新。

REGIONS FINANCIAL CORP股票是否支付股息？

REGIONS FINANCIAL CORP目前的价值为26.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.20%和USD。实时查看图表以跟踪RF-PF走势。

如何购买RF-PF股票？

您可以以26.11的当前价格购买REGIONS FINANCIAL CORP股票。订单通常设置在26.11或26.41附近，而92和0.54%显示市场活动。立即关注RF-PF的实时图表更新。

如何投资RF-PF股票？

投资REGIONS FINANCIAL CORP需要考虑年度范围24.68 - 26.28和当前价格26.11。许多人在以26.11或26.41下订单之前，会比较3.61%和。实时查看RF-PF价格图表，了解每日变化。

REGIONS FINANCIAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REGIONS FINANCIAL CORP的最高价格是26.28。在24.68 - 26.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REGIONS FINANCIAL CORP的绩效。

REGIONS FINANCIAL CORP股票的最低价格是多少？

REGIONS FINANCIAL CORP（RF-PF）的最低价格为24.68。将其与当前的26.11和24.68 - 26.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RF-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RF-PF股票是什么时候拆分的？

REGIONS FINANCIAL CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.99和3.20%中可见。

日范围
25.92 26.12
年范围
24.68 26.28
前一天收盘价
25.99
开盘价
25.97
卖价
26.11
买价
26.41
最低价
25.92
最高价
26.12
交易量
92
日变化
0.46%
月变化
3.61%
6个月变化
3.20%
年变化
3.20%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值