- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP
RF-PFの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり25.92の安値と26.12の高値で取引されました。
REGIONS FINANCIAL CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
RF-PF株の現在の価格は？
REGIONS FINANCIAL CORPの株価は本日26.11です。0.46%内で取引され、前日の終値は25.99、取引量は92に達しました。RF-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
REGIONS FINANCIAL CORPの株は配当を出しますか？
REGIONS FINANCIAL CORPの現在の価格は26.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.20%やUSDにも注目します。RF-PFの動きはライブチャートで確認できます。
RF-PF株を買う方法は？
REGIONS FINANCIAL CORPの株は現在26.11で購入可能です。注文は通常26.11または26.41付近で行われ、92や0.54%が市場の動きを示します。RF-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
RF-PF株に投資する方法は？
REGIONS FINANCIAL CORPへの投資では、年間の値幅24.68 - 26.28と現在の26.11を考慮します。注文は多くの場合26.11や26.41で行われる前に、3.61%や3.20%と比較されます。RF-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
REGIONS FINANCIAL CORPの株の最高値は？
REGIONS FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は26.28でした。24.68 - 26.28内で株価は大きく変動し、25.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。REGIONS FINANCIAL CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
REGIONS FINANCIAL CORPの株の最低値は？
REGIONS FINANCIAL CORP(RF-PF)の年間最安値は24.68でした。現在の26.11や24.68 - 26.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RF-PFの動きはライブチャートで確認できます。
RF-PFの株式分割はいつ行われましたか？
REGIONS FINANCIAL CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.99、3.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.99
- 始値
- 25.97
- 買値
- 26.11
- 買値
- 26.41
- 安値
- 25.92
- 高値
- 26.12
- 出来高
- 92
- 1日の変化
- 0.46%
- 1ヶ月の変化
- 3.61%
- 6ヶ月の変化
- 3.20%
- 1年の変化
- 3.20%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前