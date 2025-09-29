クォートセクション
通貨 / RF-PF
RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP

26.11 USD 0.12 (0.46%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RF-PFの今日の為替レートは、0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり25.92の安値と26.12の高値で取引されました。

REGIONS FINANCIAL CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RF-PF株の現在の価格は？

REGIONS FINANCIAL CORPの株価は本日26.11です。0.46%内で取引され、前日の終値は25.99、取引量は92に達しました。RF-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

REGIONS FINANCIAL CORPの株は配当を出しますか？

REGIONS FINANCIAL CORPの現在の価格は26.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.20%やUSDにも注目します。RF-PFの動きはライブチャートで確認できます。

RF-PF株を買う方法は？

REGIONS FINANCIAL CORPの株は現在26.11で購入可能です。注文は通常26.11または26.41付近で行われ、92や0.54%が市場の動きを示します。RF-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。

RF-PF株に投資する方法は？

REGIONS FINANCIAL CORPへの投資では、年間の値幅24.68 - 26.28と現在の26.11を考慮します。注文は多くの場合26.11や26.41で行われる前に、3.61%や3.20%と比較されます。RF-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

REGIONS FINANCIAL CORPの株の最高値は？

REGIONS FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は26.28でした。24.68 - 26.28内で株価は大きく変動し、25.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。REGIONS FINANCIAL CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

REGIONS FINANCIAL CORPの株の最低値は？

REGIONS FINANCIAL CORP(RF-PF)の年間最安値は24.68でした。現在の26.11や24.68 - 26.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RF-PFの動きはライブチャートで確認できます。

RF-PFの株式分割はいつ行われましたか？

REGIONS FINANCIAL CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.99、3.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.92 26.12
1年のレンジ
24.68 26.28
以前の終値
25.99
始値
25.97
買値
26.11
買値
26.41
安値
25.92
高値
26.12
出来高
92
1日の変化
0.46%
1ヶ月の変化
3.61%
6ヶ月の変化
3.20%
1年の変化
3.20%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待