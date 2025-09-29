- Panorámica
RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP
El tipo de cambio de RF-PF de hoy ha cambiado un 0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.92, mientras que el máximo ha alcanzado 26.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas REGIONS FINANCIAL CORP. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RF-PF hoy?
REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) se evalúa hoy en 26.11. El instrumento se negocia dentro de 0.46%; el cierre de ayer ha sido 25.99 y el volumen comercial ha alcanzado 92. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RF-PF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de REGIONS FINANCIAL CORP?
REGIONS FINANCIAL CORP se evalúa actualmente en 26.11. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.20% y USD. Monitoree los movimientos de RF-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RF-PF?
Puede comprar acciones de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) al precio actual de 26.11. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.11 o 26.41, mientras que 92 y 0.54% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RF-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RF-PF?
Invertir en REGIONS FINANCIAL CORP implica tener en cuenta el rango anual 24.68 - 26.28 y el precio actual 26.11. Muchos comparan 3.61% y 3.20% antes de colocar órdenes en 26.11 o 26.41. Estudie los cambios diarios de precios de RF-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de REGIONS FINANCIAL CORP?
El precio más alto de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) en el último año ha sido 26.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.68 - 26.28, una comparación con 25.99 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de REGIONS FINANCIAL CORP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de REGIONS FINANCIAL CORP?
El precio más bajo de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) para el año ha sido 24.68. La comparación con los actuales 26.11 y 24.68 - 26.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RF-PF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RF-PF?
En el pasado, REGIONS FINANCIAL CORP ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.99 y 3.20% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.99
- Open
- 25.97
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Low
- 25.92
- High
- 26.12
- Volumen
- 92
- Cambio diario
- 0.46%
- Cambio mensual
- 3.61%
- Cambio a 6 meses
- 3.20%
- Cambio anual
- 3.20%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.