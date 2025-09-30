KurseKategorien
Währungen / RF-PF
Zurück zum Aktien

RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP

26.11 USD 0.12 (0.46%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RF-PF hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.92 bis zu einem Hoch von 26.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die REGIONS FINANCIAL CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RF-PF heute?

Die Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) notiert heute bei 26.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.46% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.99 und das Handelsvolumen erreichte 92. Das Live-Chart von RF-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RF-PF Dividenden?

REGIONS FINANCIAL CORP wird derzeit mit 26.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RF-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich RF-PF-Aktien?

Sie können Aktien von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) zum aktuellen Kurs von 26.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.11 oder 26.41 platziert, während 92 und 0.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RF-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RF-PF-Aktien?

Bei einer Investition in REGIONS FINANCIAL CORP müssen die jährliche Spanne 24.68 - 26.28 und der aktuelle Kurs 26.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.61% und 3.20%, bevor sie Orders zu 26.11 oder 26.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RF-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) im vergangenen Jahr lag bei 26.28. Innerhalb von 24.68 - 26.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von REGIONS FINANCIAL CORP mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) im Laufe des Jahres betrug 24.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.11 und der Spanne 24.68 - 26.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RF-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RF-PF statt?

REGIONS FINANCIAL CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.99 und 3.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.92 26.12
Jahresspanne
24.68 26.28
Vorheriger Schlusskurs
25.99
Eröffnung
25.97
Bid
26.11
Ask
26.41
Tief
25.92
Hoch
26.12
Volumen
92
Tagesänderung
0.46%
Monatsänderung
3.61%
6-Monatsänderung
3.20%
Jahresänderung
3.20%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4