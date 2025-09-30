- Übersicht
RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP
Der Wechselkurs von RF-PF hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.92 bis zu einem Hoch von 26.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die REGIONS FINANCIAL CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RF-PF heute?
Die Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) notiert heute bei 26.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.46% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.99 und das Handelsvolumen erreichte 92. Das Live-Chart von RF-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RF-PF Dividenden?
REGIONS FINANCIAL CORP wird derzeit mit 26.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RF-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich RF-PF-Aktien?
Sie können Aktien von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) zum aktuellen Kurs von 26.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.11 oder 26.41 platziert, während 92 und 0.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RF-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RF-PF-Aktien?
Bei einer Investition in REGIONS FINANCIAL CORP müssen die jährliche Spanne 24.68 - 26.28 und der aktuelle Kurs 26.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.61% und 3.20%, bevor sie Orders zu 26.11 oder 26.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RF-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) im vergangenen Jahr lag bei 26.28. Innerhalb von 24.68 - 26.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von REGIONS FINANCIAL CORP mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von REGIONS FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) im Laufe des Jahres betrug 24.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.11 und der Spanne 24.68 - 26.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RF-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RF-PF statt?
REGIONS FINANCIAL CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.99 und 3.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.99
- Eröffnung
- 25.97
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Tief
- 25.92
- Hoch
- 26.12
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 3.61%
- 6-Monatsänderung
- 3.20%
- Jahresänderung
- 3.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4