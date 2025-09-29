- Обзор рынка
RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP
Курс RF-PF за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.92, а максимальная — 26.12.
Следите за динамикой REGIONS FINANCIAL CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RF-PF сегодня?
REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) сегодня оценивается на уровне 25.97. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.99, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RF-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям REGIONS FINANCIAL CORP?
REGIONS FINANCIAL CORP в настоящее время оценивается в 25.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.65% и USD. Отслеживайте движения RF-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции RF-PF?
Вы можете купить акции REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) по текущей цене 25.97. Ордера обычно размещаются около 25.97 или 26.27, тогда как 80 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RF-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RF-PF?
Инвестирование в REGIONS FINANCIAL CORP предполагает учет годового диапазона 24.68 - 26.28 и текущей цены 25.97. Многие сравнивают 3.06% и 2.65% перед размещением ордеров на 25.97 или 26.27. Изучайте ежедневные изменения цены RF-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) за последний год составила 26.28. Акции заметно колебались в пределах 24.68 - 26.28, сравнение с 25.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REGIONS FINANCIAL CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) за год составила 24.68. Сравнение с текущими 25.97 и 24.68 - 26.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RF-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RF-PF?
В прошлом REGIONS FINANCIAL CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.99 и 2.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.99
- Open
- 25.97
- Bid
- 25.97
- Ask
- 26.27
- Low
- 25.92
- High
- 26.12
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 3.06%
- 6-месячное изменение
- 2.65%
- Годовое изменение
- 2.65%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%