RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP

25.97 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RF-PF за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.92, а максимальная — 26.12.

Следите за динамикой REGIONS FINANCIAL CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RF-PF сегодня?

REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) сегодня оценивается на уровне 25.97. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 25.99, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RF-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям REGIONS FINANCIAL CORP?

REGIONS FINANCIAL CORP в настоящее время оценивается в 25.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.65% и USD. Отслеживайте движения RF-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции RF-PF?

Вы можете купить акции REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) по текущей цене 25.97. Ордера обычно размещаются около 25.97 или 26.27, тогда как 80 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RF-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RF-PF?

Инвестирование в REGIONS FINANCIAL CORP предполагает учет годового диапазона 24.68 - 26.28 и текущей цены 25.97. Многие сравнивают 3.06% и 2.65% перед размещением ордеров на 25.97 или 26.27. Изучайте ежедневные изменения цены RF-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) за последний год составила 26.28. Акции заметно колебались в пределах 24.68 - 26.28, сравнение с 25.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику REGIONS FINANCIAL CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции REGIONS FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) за год составила 24.68. Сравнение с текущими 25.97 и 24.68 - 26.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RF-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RF-PF?

В прошлом REGIONS FINANCIAL CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.99 и 2.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.92 26.12
Годовой диапазон
24.68 26.28
Предыдущее закрытие
25.99
Open
25.97
Bid
25.97
Ask
26.27
Low
25.92
High
26.12
Объем
80
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
3.06%
6-месячное изменение
2.65%
Годовое изменение
2.65%
