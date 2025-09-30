QuotazioniSezioni
RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP

26.11 USD 0.12 (0.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RF-PF ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.92 e ad un massimo di 26.12.

Segui le dinamiche di REGIONS FINANCIAL CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RF-PF oggi?

Oggi le azioni REGIONS FINANCIAL CORP sono prezzate a 26.11. Viene scambiato all'interno di 0.46%, la chiusura di ieri è stata 25.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 92. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RF-PF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni REGIONS FINANCIAL CORP pagano dividendi?

REGIONS FINANCIAL CORP è attualmente valutato a 26.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RF-PF.

Come acquistare azioni RF-PF?

Puoi acquistare azioni REGIONS FINANCIAL CORP al prezzo attuale di 26.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.11 o 26.41, mentre 92 e 0.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RF-PF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RF-PF?

Investire in REGIONS FINANCIAL CORP implica considerare l'intervallo annuale 24.68 - 26.28 e il prezzo attuale 26.11. Molti confrontano 3.61% e 3.20% prima di effettuare ordini su 26.11 o 26.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RF-PF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?

Il prezzo massimo di REGIONS FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 26.28. All'interno di 24.68 - 26.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di REGIONS FINANCIAL CORP utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?

Il prezzo più basso di REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) nel corso dell'anno è stato 24.68. Confrontandolo con gli attuali 26.11 e 24.68 - 26.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RF-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RF-PF?

REGIONS FINANCIAL CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.99 e 3.20%.

Intervallo Giornaliero
25.92 26.12
Intervallo Annuale
24.68 26.28
Chiusura Precedente
25.99
Apertura
25.97
Bid
26.11
Ask
26.41
Minimo
25.92
Massimo
26.12
Volume
92
Variazione giornaliera
0.46%
Variazione Mensile
3.61%
Variazione Semestrale
3.20%
Variazione Annuale
3.20%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4