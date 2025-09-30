- Panoramica
RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP
Il tasso di cambio RF-PF ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.92 e ad un massimo di 26.12.
Segui le dinamiche di REGIONS FINANCIAL CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RF-PF oggi?
Oggi le azioni REGIONS FINANCIAL CORP sono prezzate a 26.11. Viene scambiato all'interno di 0.46%, la chiusura di ieri è stata 25.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 92. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RF-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni REGIONS FINANCIAL CORP pagano dividendi?
REGIONS FINANCIAL CORP è attualmente valutato a 26.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RF-PF.
Come acquistare azioni RF-PF?
Puoi acquistare azioni REGIONS FINANCIAL CORP al prezzo attuale di 26.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.11 o 26.41, mentre 92 e 0.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RF-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RF-PF?
Investire in REGIONS FINANCIAL CORP implica considerare l'intervallo annuale 24.68 - 26.28 e il prezzo attuale 26.11. Molti confrontano 3.61% e 3.20% prima di effettuare ordini su 26.11 o 26.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RF-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di REGIONS FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 26.28. All'interno di 24.68 - 26.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di REGIONS FINANCIAL CORP utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni REGIONS FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) nel corso dell'anno è stato 24.68. Confrontandolo con gli attuali 26.11 e 24.68 - 26.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RF-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RF-PF?
REGIONS FINANCIAL CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.99 e 3.20%.
- Chiusura Precedente
- 25.99
- Apertura
- 25.97
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Minimo
- 25.92
- Massimo
- 26.12
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- 0.46%
- Variazione Mensile
- 3.61%
- Variazione Semestrale
- 3.20%
- Variazione Annuale
- 3.20%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4