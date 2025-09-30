- Aperçu
RF-PF: REGIONS FINANCIAL CORP
Le taux de change de RF-PF a changé de 0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.92 et à un maximum de 26.12.
Suivez la dynamique REGIONS FINANCIAL CORP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RF-PF aujourd'hui ?
L'action REGIONS FINANCIAL CORP est cotée à 26.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.46%, a clôturé hier à 25.99 et son volume d'échange a atteint 92. Le graphique en temps réel du cours de RF-PF présente ces mises à jour.
L'action REGIONS FINANCIAL CORP verse-t-elle des dividendes ?
REGIONS FINANCIAL CORP est actuellement valorisé à 26.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RF-PF.
Comment acheter des actions RF-PF ?
Vous pouvez acheter des actions REGIONS FINANCIAL CORP au cours actuel de 26.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.11 ou de 26.41, le 92 et le 0.54% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RF-PF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RF-PF ?
Investir dans REGIONS FINANCIAL CORP implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.68 - 26.28 et le prix actuel 26.11. Beaucoup comparent 3.61% et 3.20% avant de passer des ordres à 26.11 ou 26.41. Consultez le graphique du cours de RF-PF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action REGIONS FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus élevé de REGIONS FINANCIAL CORP l'année dernière était 26.28. Au cours de 24.68 - 26.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.99 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de REGIONS FINANCIAL CORP sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action REGIONS FINANCIAL CORP ?
Le cours le plus bas de REGIONS FINANCIAL CORP (RF-PF) sur l'année a été 24.68. Sa comparaison avec 26.11 et 24.68 - 26.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RF-PF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RF-PF a-t-elle été divisée ?
REGIONS FINANCIAL CORP a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.99 et 3.20% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.99
- Ouverture
- 25.97
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Plus Bas
- 25.92
- Plus Haut
- 26.12
- Volume
- 92
- Changement quotidien
- 0.46%
- Changement Mensuel
- 3.61%
- Changement à 6 Mois
- 3.20%
- Changement Annuel
- 3.20%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4