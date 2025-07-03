CotaçõesSeções
Moedas / RAIN
RAIN: Rain Oncology Inc.

5.24 USD 0.22 (4.38%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RAIN para hoje mudou para 4.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.57 e o mais alto foi 5.47.

Veja a dinâmica do par de moedas Rain Oncology Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
4.57 5.47
Faixa anual
0.99 10.84
Fechamento anterior
5.02
Open
5.15
Bid
5.24
Ask
5.54
Low
4.57
High
5.47
Volume
63
Mudança diária
4.38%
Mudança mensal
32.66%
Mudança de 6 meses
160.70%
Mudança anual
389.72%
21 setembro, domingo