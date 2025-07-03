Moedas / RAIN
RAIN: Rain Oncology Inc.
5.24 USD 0.22 (4.38%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RAIN para hoje mudou para 4.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.57 e o mais alto foi 5.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Rain Oncology Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.57 5.47
Faixa anual
0.99 10.84
- Fechamento anterior
- 5.02
- Open
- 5.15
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Low
- 4.57
- High
- 5.47
- Volume
- 63
- Mudança diária
- 4.38%
- Mudança mensal
- 32.66%
- Mudança de 6 meses
- 160.70%
- Mudança anual
- 389.72%
21 setembro, domingo