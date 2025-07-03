报价部分
货币 / RAIN
回到股票

RAIN: Rain Oncology Inc.

5.24 USD 0.22 (4.38%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RAIN汇率已更改4.38%。当日，交易品种以低点4.57和高点5.47进行交易。

关注Rain Oncology Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RAIN新闻

日范围
4.57 5.47
年范围
0.99 10.84
前一天收盘价
5.02
开盘价
5.15
卖价
5.24
买价
5.54
最低价
4.57
最高价
5.47
交易量
63
日变化
4.38%
月变化
32.66%
6个月变化
160.70%
年变化
389.72%
21 九月, 星期日