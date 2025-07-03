货币 / RAIN
RAIN: Rain Oncology Inc.
5.24 USD 0.22 (4.38%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RAIN汇率已更改4.38%。当日，交易品种以低点4.57和高点5.47进行交易。
关注Rain Oncology Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.57 5.47
年范围
0.99 10.84
- 前一天收盘价
- 5.02
- 开盘价
- 5.15
- 卖价
- 5.24
- 买价
- 5.54
- 最低价
- 4.57
- 最高价
- 5.47
- 交易量
- 63
- 日变化
- 4.38%
- 月变化
- 32.66%
- 6个月变化
- 160.70%
- 年变化
- 389.72%
21 九月, 星期日