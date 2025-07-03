통화 / RAIN
RAIN: Rain Oncology Inc.
5.24 USD 0.22 (4.38%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RAIN 환율이 오늘 4.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.57이고 고가는 5.47이었습니다.
Rain Oncology Inc. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.57 5.47
년간 변동
0.99 10.84
- 이전 종가
- 5.02
- 시가
- 5.15
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- 저가
- 4.57
- 고가
- 5.47
- 볼륨
- 63
- 일일 변동
- 4.38%
- 월 변동
- 32.66%
- 6개월 변동
- 160.70%
- 년간 변동율
- 389.72%
21 9월, 일요일