RAIN: Rain Oncology Inc.

5.24 USD 0.22 (4.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RAINの今日の為替レートは、4.38%変化しました。日中、通貨は1あたり4.57の安値と5.47の高値で取引されました。

Rain Oncology Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
4.57 5.47
1年のレンジ
0.99 10.84
以前の終値
5.02
始値
5.15
買値
5.24
買値
5.54
安値
4.57
高値
5.47
出来高
63
1日の変化
4.38%
1ヶ月の変化
32.66%
6ヶ月の変化
160.70%
1年の変化
389.72%
