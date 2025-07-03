通貨 / RAIN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RAIN: Rain Oncology Inc.
5.24 USD 0.22 (4.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RAINの今日の為替レートは、4.38%変化しました。日中、通貨は1あたり4.57の安値と5.47の高値で取引されました。
Rain Oncology Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RAIN News
- 降雨増強企業、諮問委員会に業界専門家4名を追加
- Rain enhancement firm adds four industry experts to advisory board
- レイン・エンハンスメント・テック取締役ディカーソン氏、4.1万ドル相当の株式を売却
- Rain enhancement tech director Dickerson sells $41k in shares
- Rain Enhancement Technologies to test fog mitigation in Australia
- Cid Holdco appoints two new directors following board resignations
- Earnings call transcript: Rainbow Denim Q2 2025 returns to profitability
- Rain Industries Q2 2025 presentation: Revenue up 17% QoQ amid segment-wide growth
- Rain Enhancement Technologies awards $5.82 million retention bonus to CEO
1日のレンジ
4.57 5.47
1年のレンジ
0.99 10.84
- 以前の終値
- 5.02
- 始値
- 5.15
- 買値
- 5.24
- 買値
- 5.54
- 安値
- 4.57
- 高値
- 5.47
- 出来高
- 63
- 1日の変化
- 4.38%
- 1ヶ月の変化
- 32.66%
- 6ヶ月の変化
- 160.70%
- 1年の変化
- 389.72%
21 9月, 日曜日