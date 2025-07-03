CotizacionesSecciones
Divisas / RAIN
RAIN: Rain Oncology Inc.

5.24 USD 0.22 (4.38%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RAIN de hoy ha cambiado un 4.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.57, mientras que el máximo ha alcanzado 5.47.

El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.

Rango diario
4.57 5.47
Rango anual
0.99 10.84
Cierres anteriores
5.02
Open
5.15
Bid
5.24
Ask
5.54
Low
4.57
High
5.47
Volumen
63
Cambio diario
4.38%
Cambio mensual
32.66%
Cambio a 6 meses
160.70%
Cambio anual
389.72%
21 septiembre, domingo