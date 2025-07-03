Divisas / RAIN
RAIN: Rain Oncology Inc.
5.24 USD 0.22 (4.38%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RAIN de hoy ha cambiado un 4.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.57, mientras que el máximo ha alcanzado 5.47.
Rango diario
4.57 5.47
Rango anual
0.99 10.84
- Cierres anteriores
- 5.02
- Open
- 5.15
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Low
- 4.57
- High
- 5.47
- Volumen
- 63
- Cambio diario
- 4.38%
- Cambio mensual
- 32.66%
- Cambio a 6 meses
- 160.70%
- Cambio anual
- 389.72%
21 septiembre, domingo