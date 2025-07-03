КотировкиРазделы
Валюты / RAIN
Назад в Рынок акций США

RAIN: Rain Oncology Inc.

5.24 USD 0.22 (4.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RAIN за сегодня изменился на 4.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.57, а максимальная — 5.47.

Следите за динамикой Rain Oncology Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RAIN

Дневной диапазон
4.57 5.47
Годовой диапазон
0.99 10.84
Предыдущее закрытие
5.02
Open
5.15
Bid
5.24
Ask
5.54
Low
4.57
High
5.47
Объем
63
Дневное изменение
4.38%
Месячное изменение
32.66%
6-месячное изменение
160.70%
Годовое изменение
389.72%
21 сентября, воскресенье