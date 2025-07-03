Валюты / RAIN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RAIN: Rain Oncology Inc.
5.24 USD 0.22 (4.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RAIN за сегодня изменился на 4.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.57, а максимальная — 5.47.
Следите за динамикой Rain Oncology Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RAIN
- Компания по увеличению осадков добавляет четырех отраслевых экспертов в консультативный совет
- Rain enhancement firm adds four industry experts to advisory board
- Директор Rain Enhancement Technologies Dickerson продает акции на $41 тыс.
- Rain enhancement tech director Dickerson sells $41k in shares
- Rain Enhancement Technologies to test fog mitigation in Australia
- Cid Holdco appoints two new directors following board resignations
- Earnings call transcript: Rainbow Denim Q2 2025 returns to profitability
- Rain Industries Q2 2025 presentation: Revenue up 17% QoQ amid segment-wide growth
- Rain Enhancement Technologies awards $5.82 million retention bonus to CEO
Дневной диапазон
4.57 5.47
Годовой диапазон
0.99 10.84
- Предыдущее закрытие
- 5.02
- Open
- 5.15
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Low
- 4.57
- High
- 5.47
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- 4.38%
- Месячное изменение
- 32.66%
- 6-месячное изменение
- 160.70%
- Годовое изменение
- 389.72%
21 сентября, воскресенье