RAIN: Rain Oncology Inc.
5.24 USD 0.22 (4.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RAIN ha avuto una variazione del 4.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.57 e ad un massimo di 5.47.
Segui le dinamiche di Rain Oncology Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RAIN News
Intervallo Giornaliero
4.57 5.47
Intervallo Annuale
0.99 10.84
- Chiusura Precedente
- 5.02
- Apertura
- 5.15
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Minimo
- 4.57
- Massimo
- 5.47
- Volume
- 63
- Variazione giornaliera
- 4.38%
- Variazione Mensile
- 32.66%
- Variazione Semestrale
- 160.70%
- Variazione Annuale
- 389.72%
21 settembre, domenica