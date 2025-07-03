Währungen / RAIN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RAIN: Rain Oncology Inc.
5.24 USD 0.22 (4.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RAIN hat sich für heute um 4.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.57 bis zu einem Hoch von 5.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rain Oncology Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RAIN News
- Rain Enhancement Technologies beruft vier Branchenexperten in den Beirat
- Rain enhancement firm adds four industry experts to advisory board
- Rain Enhancement: Direktor Dickerson verkauft Aktien im Wert von 41.000 $
- Rain enhancement tech director Dickerson sells $41k in shares
- Rain Enhancement Technologies to test fog mitigation in Australia
- Cid Holdco appoints two new directors following board resignations
- Earnings call transcript: Rainbow Denim Q2 2025 returns to profitability
- Rain Industries Q2 2025 presentation: Revenue up 17% QoQ amid segment-wide growth
- Rain Enhancement Technologies awards $5.82 million retention bonus to CEO
Tagesspanne
4.57 5.47
Jahresspanne
0.99 10.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.02
- Eröffnung
- 5.15
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Tief
- 4.57
- Hoch
- 5.47
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- 4.38%
- Monatsänderung
- 32.66%
- 6-Monatsänderung
- 160.70%
- Jahresänderung
- 389.72%
21 September, Sonntag