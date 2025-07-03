Devises / RAIN
RAIN: Rain Oncology Inc.
5.24 USD 0.22 (4.38%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RAIN a changé de 4.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.57 et à un maximum de 5.47.
Suivez la dynamique Rain Oncology Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RAIN Nouvelles
- Une entreprise d’amélioration des précipitations ajoute quatre experts à son conseil consultatif
- Rain enhancement firm adds four industry experts to advisory board
- Le directeur de Rain Enhancement Tech, Dickerson, vend des actions pour 41.215€
- Rain enhancement tech director Dickerson sells $41k in shares
- Rain Enhancement Technologies to test fog mitigation in Australia
- Cid Holdco appoints two new directors following board resignations
- Earnings call transcript: Rainbow Denim Q2 2025 returns to profitability
- Rain Industries Q2 2025 presentation: Revenue up 17% QoQ amid segment-wide growth
- Rain Enhancement Technologies awards $5.82 million retention bonus to CEO
Range quotidien
4.57 5.47
Range Annuel
0.99 10.84
- Clôture Précédente
- 5.02
- Ouverture
- 5.15
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Plus Bas
- 4.57
- Plus Haut
- 5.47
- Volume
- 63
- Changement quotidien
- 4.38%
- Changement Mensuel
- 32.66%
- Changement à 6 Mois
- 160.70%
- Changement Annuel
- 389.72%
21 septembre, dimanche