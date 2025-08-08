Moedas / QSR
QSR: Restaurant Brands International Inc
63.38 USD 0.50 (0.78%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QSR para hoje mudou para -0.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.09 e o mais alto foi 63.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Restaurant Brands International Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
QSR Notícias
Faixa diária
63.09 63.77
Faixa anual
58.75 74.09
- Fechamento anterior
- 63.88
- Open
- 63.58
- Bid
- 63.38
- Ask
- 63.68
- Low
- 63.09
- High
- 63.77
- Volume
- 124
- Mudança diária
- -0.78%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- -5.11%
- Mudança anual
- -12.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh