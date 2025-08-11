Währungen / QSR
QSR: Restaurant Brands International Inc
62.92 USD 0.96 (1.50%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QSR hat sich für heute um -1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.85 bis zu einem Hoch von 63.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Restaurant Brands International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
62.85 63.77
Jahresspanne
58.75 74.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.88
- Eröffnung
- 63.58
- Bid
- 62.92
- Ask
- 63.22
- Tief
- 62.85
- Hoch
- 63.77
- Volumen
- 3.548 K
- Tagesänderung
- -1.50%
- Monatsänderung
- -0.36%
- 6-Monatsänderung
- -5.79%
- Jahresänderung
- -12.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K