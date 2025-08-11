KurseKategorien
Währungen / QSR
QSR: Restaurant Brands International Inc

62.92 USD 0.96 (1.50%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QSR hat sich für heute um -1.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.85 bis zu einem Hoch von 63.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Restaurant Brands International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
62.85 63.77
Jahresspanne
58.75 74.09
Vorheriger Schlusskurs
63.88
Eröffnung
63.58
Bid
62.92
Ask
63.22
Tief
62.85
Hoch
63.77
Volumen
3.548 K
Tagesänderung
-1.50%
Monatsänderung
-0.36%
6-Monatsänderung
-5.79%
Jahresänderung
-12.87%
