QSR: Restaurant Brands International Inc

62.92 USD 0.96 (1.50%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QSRの今日の為替レートは、-1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり62.85の安値と63.77の高値で取引されました。

Restaurant Brands International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
62.85 63.77
1年のレンジ
58.75 74.09
以前の終値
63.88
始値
63.58
買値
62.92
買値
63.22
安値
62.85
高値
63.77
出来高
3.548 K
1日の変化
-1.50%
1ヶ月の変化
-0.36%
6ヶ月の変化
-5.79%
1年の変化
-12.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K