QSR: Restaurant Brands International Inc
62.92 USD 0.96 (1.50%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QSRの今日の為替レートは、-1.50%変化しました。日中、通貨は1あたり62.85の安値と63.77の高値で取引されました。
Restaurant Brands International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QSR News
1日のレンジ
62.85 63.77
1年のレンジ
58.75 74.09
- 以前の終値
- 63.88
- 始値
- 63.58
- 買値
- 62.92
- 買値
- 63.22
- 安値
- 62.85
- 高値
- 63.77
- 出来高
- 3.548 K
- 1日の変化
- -1.50%
- 1ヶ月の変化
- -0.36%
- 6ヶ月の変化
- -5.79%
- 1年の変化
- -12.87%
