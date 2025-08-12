FiyatlarBölümler
Dövizler / QSR
Geri dön - Hisse senetleri

QSR: Restaurant Brands International Inc

63.76 USD 0.84 (1.34%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QSR fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.89 ve Yüksek fiyatı olarak 63.97 aralığında işlem gördü.

Restaurant Brands International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QSR haberleri

Günlük aralık
62.89 63.97
Yıllık aralık
58.75 74.09
Önceki kapanış
62.92
Açılış
63.31
Satış
63.76
Alış
64.06
Düşük
62.89
Yüksek
63.97
Hacim
5.604 K
Günlük değişim
1.34%
Aylık değişim
0.97%
6 aylık değişim
-4.54%
Yıllık değişim
-11.70%
21 Eylül, Pazar