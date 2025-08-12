Devises / QSR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QSR: Restaurant Brands International Inc
63.76 USD 0.84 (1.34%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QSR a changé de 1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.89 et à un maximum de 63.97.
Suivez la dynamique Restaurant Brands International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QSR Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Is Dutch Bros Positioned to Benefit From Rising Coffee Demand?
- Restaurant Brands Stock: Cyclical Weakness Opens Up A Decent Entry Point (QSR)
- Restaurant Brands Stock: No Visibility On AOI Growth Acceleration (NYSE:QSR)
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Dutch Bros' Traffic and Ticket Growth, Sustainable or Short-Lived?
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Bill Ackman Has 70% Of His Portfolio Invested In These 5 Stocks: Here's What Q2 13F Filings Show - Brookfield (NYSE:BN), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- 3 Stocks Billionaires Bought Last Month
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Skechers stock rating downgraded to Hold by Argus after 3G Capital deal
- McDonald's to launch four new items inspired by classic 1980s era
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.20%
- Earnings call transcript: Restaurant Brands International misses EPS forecast in Q2 2025
- Historic fast-food restaurant closing in Chapter 11 bankruptcy
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
- Guggenheim raises Restaurant Brands stock price target to $78 on earnings
- Brinker reports Q4 adjusted EPS of $2.49, beating estimates
- Wendy's Stock: Shares Selling At A Reasonable Discount To Its Current Price (NASDAQ:WEN)
- Burger King makes major move fans will love after franchise bankruptcies
Range quotidien
62.89 63.97
Range Annuel
58.75 74.09
- Clôture Précédente
- 62.92
- Ouverture
- 63.31
- Bid
- 63.76
- Ask
- 64.06
- Plus Bas
- 62.89
- Plus Haut
- 63.97
- Volume
- 5.604 K
- Changement quotidien
- 1.34%
- Changement Mensuel
- 0.97%
- Changement à 6 Mois
- -4.54%
- Changement Annuel
- -11.70%
20 septembre, samedi