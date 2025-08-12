CotationsSections
QSR: Restaurant Brands International Inc

63.76 USD 0.84 (1.34%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QSR a changé de 1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.89 et à un maximum de 63.97.

Suivez la dynamique Restaurant Brands International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
62.89 63.97
Range Annuel
58.75 74.09
Clôture Précédente
62.92
Ouverture
63.31
Bid
63.76
Ask
64.06
Plus Bas
62.89
Plus Haut
63.97
Volume
5.604 K
Changement quotidien
1.34%
Changement Mensuel
0.97%
Changement à 6 Mois
-4.54%
Changement Annuel
-11.70%
20 septembre, samedi