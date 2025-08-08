货币 / QSR
QSR: Restaurant Brands International Inc
64.54 USD 0.71 (1.11%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QSR汇率已更改1.11%。当日，交易品种以低点63.91和高点64.69进行交易。
关注Restaurant Brands International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QSR新闻
日范围
63.91 64.69
年范围
58.75 74.09
- 前一天收盘价
- 63.83
- 开盘价
- 64.04
- 卖价
- 64.54
- 买价
- 64.84
- 最低价
- 63.91
- 最高价
- 64.69
- 交易量
- 1.667 K
- 日变化
- 1.11%
- 月变化
- 2.20%
- 6个月变化
- -3.37%
- 年变化
- -10.62%
